'Đạo chích' đi rẫy

Đối tượng A Khiêm tại hiện trường vụ trộm.

Nhận được tin báo, Công an xã Kon Braih nhanh chóng xác minh, điều tra và xác định A Khiêm (2007, trú xã Kon Braih) có liên quan đến vụ việc. Qua đấu tranh, A Khiêm khai nhận khi thấy một số người dân để xe máy dưới chân đồi rồi đi ngược lên rẫy làm việc nên đến cạy cốp xe, lục tìm tài sản. A Khiêm khai đã lấy được 3 chiếc ĐTDĐ và hơn 1 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường. Ngày 23-9, Công an xã Kon Braih cho biết, đã tạm giữ đối tượng và số tài sản tang vật vụ trộm để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.