'Điểm mặt' những đường dây Pod Chill chứa Etomidate bị triệt phá

'Bóc gỡ' hàng loạt đường dây

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt Dương Minh Tuấn (SN 1983, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định) và mở rộng truy xét các đầu mối liên quan.

Các đối tượng trong chuyên án ma túy “Hoàng Nato”.

Trong 10 ngày đêm liên tục, Ban chuyên án lần theo “dòng chảy ma túy”, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây; bắt, xử lý 126 người về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này có 5 người Hàn Quốc, 4 người Đài Loan, Trung Quốc cùng một số người tự xưng “giang hồ mạng”, TikToker có lượng người theo dõi đáng kể là Phan Kim Nhi (SN 1989), được biết đến trên TikTok với tên Phannhibeauty.

Phan Kim Nhi bị bắt vì liên quan đến ma túy trong đường dây vừa bị triệt phá.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 đầu Pod Chill chứa Etomidate (một dạng ma túy thế hệ mới), khoảng 100g ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Vụ án cho thấy Pod Chill chứa Etomidate không chỉ xuất hiện trong những giao dịch nhỏ lẻ mà đã len vào các nhóm có quan hệ xã hội phức tạp, tụ điểm ăn chơi và cộng đồng người dùng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trước đó vào đầu tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán Etomidate do Hoo Jia How, quốc tịch Malaysia, và Melvin Tan Junjie, quốc tịch Singapore, cầm đầu.

Ma túy được ngụy trang bằng nhiều cách để giao dịch, len lỏi vào đời sống người trẻ.

Các nghi phạm thuê một căn nhà trên đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh làm nơi pha chế, bơm chiết tinh dầu chứa Etomidate vào đầu Pod, sau đó chuyển cho các đầu mối phân phối hoặc tổ chức sử dụng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng không trực tiếp gặp khách mà nhận đơn qua mạng xã hội, sau đó thuê người giao hàng công nghệ chuyển sản phẩm đến người mua. Công an tiếp tục triệt phá hai nhánh phân phối do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy và Trần Đình Cảnh điều hành.

Cơ quan điều tra đã mời 76 người làm việc, khởi tố 65 bị can; trong đó có 10 người nước ngoài gồm 4 người Singapore, 4 người Malaysia và 2 người Đài Loan, Trung Quốc. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án lên tới gần 2.000 đầu Pod chứa ma túy.

Chất cấm được tuồn về từ Campuchia

Trước đó, Công an TPHCM công bố kết quả triệt phá một đường dây khác do Lê Quang Trọng (SN 2000, ngụ phường Bình Tân) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động khép kín, từ vận chuyển Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam đến pha chế tinh dầu, bơm vào các đầu Pod Chill rồi phân phối tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Các đối tượng liên quan đến đường dây bị công an bắt giữ.

Công an bắt giữ, xử lý 37 người; trong đó 30 người bị khởi tố, tạm giam về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Hồ sơ của 7 người còn lại tiếp tục được củng cố.

Tang vật gồm khoảng 10.000ml tinh dầu chứa Etomidate, 1.460 đầu Pod Chill thành phẩm, 13.500 vỏ đầu Pod rỗng, 595 thân máy hút cùng hệ thống dụng cụ pha chế, chiết rót.

Trước đó vào ngày 22/7, Công an TPHCM thông tin kết quả bóc gỡ nhiều đường dây mua bán Pod Chill chứa Etomidate hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Từ Nguyễn Hữu Huân, biệt danh “Ba Giá”, và vợ là Ngô Thị Kim Chi, lực lượng chức năng lần ra nhiều nguồn cung. Trong đó có nhánh do Huỳnh Ngọc Thúy Như cầm đầu, chuyên phân phối Pod Chill tại TPHCM.

Tổng quan một số chuyên án ma túy bị Công an TPHCM triệt phá gần đây.

Một nhánh khác do Lê Quốc Duy điều hành, trực tiếp nhận Pod Chill chứa Etomidate từ Campuchia qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới An Giang rồi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Công an cũng phát hiện đường dây do Han Kiat, quốc tịch Campuchia, cầm đầu, cung cấp Pod Chill cho nhiều nhóm người nước ngoài tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại TPHCM.

Ban chuyên án làm việc với 49 người, trong đó có 4 người nước ngoài. Tang vật thu giữ gồm 1.670 đầu Pod Chill chứa Etomidate, 199,1g Ketamine và 199,2g Methamphetamine.

Etomidate đặc biệt nguy hiểm với giới trẻ?

“Pod chill” chứa Etomidate là dạng ma túy thế hệ mới được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử hoặc tinh dầu thảo mộc thảo dược thư giãn, nhưng thực chất chứa chất gây mê mạnh cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người.

Etomidate vốn là hoạt chất gây mê tác dụng ngắn, được sử dụng có kiểm soát trong y khoa. Tuy nhiên, khi bị đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử và sử dụng tùy tiện, người dùng không thể biết chính xác thành phần, nồng độ hay những chất khác được pha trộn bên trong.

Theo Công an TPHCM, sử dụng Pod Chill chứa Etomidate có thể gây nghiện, buồn ngủ sâu, chóng mặt, lú lẫn, mất ý thức, co giật cơ và ức chế hô hấp. Nguy cơ càng lớn khi người dùng kết hợp với rượu bia hoặc các thuốc an thần khác. Việc sử dụng lặp lại còn có thể ức chế chức năng tuyến thượng thận.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo tình trạng chậm nhịp thở, hạ huyết áp, buồn nôn, bất tỉnh, thậm chí tử vong khi Etomidate bị lạm dụng. Do các dung dịch được pha chế trái phép, người sử dụng gần như không có khả năng kiểm soát liều lượng thực tế đưa vào cơ thể.

Đáng lo ngại, các sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt, mang nhiều hương vị trái cây và được quảng cáo trên mạng bằng những tên gọi như “Pod Chill”, “thuốc lá thư giãn”. Vỏ bọc này dễ khiến thanh thiếu niên lầm tưởng đó chỉ là thuốc lá điện tử thông thường, trong khi bên trong có thể chứa chất ma túy.

Những chuyên án bị triệt phá gần đây cho thấy chuỗi cung ứng đã được hình thành tương đối đầy đủ: đưa nguyên liệu qua biên giới, tổ chức pha chế, bơm chiết tại nhà thuê, phân phối qua mạng xã hội và giao hàng tận nơi. Người mua chỉ cần liên hệ qua một tài khoản ảo là Pod Chill chứa ma túy có thể được chuyển đến tận tay.

Etomidate hiện nằm trong danh mục chất ma túy bị kiểm soát tại Việt Nam. Các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép đều bị xử lý theo quy định pháp luật.