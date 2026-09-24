Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo pha trộn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn để sản xuất hàng nghìn chai giả

Ngày 24/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chính (SN 1991, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Theo cơ quan Công an, Trần Văn Chính là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FARMING DANA, có trụ sở tại phường Hội Phú, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trồng trọt.

Đối tượng Trần Văn Chính. Ảnh CACC

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Công ty TNHH MTV FARMING DANA không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Doanh nghiệp này cũng không ký hợp đồng đăng ký, gia công, đóng gói, ủy quyền hoặc phân phối thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chính đã mua nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật về sử dụng nhưng còn tồn lại một số lượng. Đến tháng 8/2024, khi số thuốc này hết hạn sử dụng, Chính nảy sinh ý định tận dụng số thuốc trên để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhằm bán ra thị trường.

Để thực hiện, Chính đặt mua máy móc, phương tiện và các loại chất phụ gia phục vụ việc sản xuất. Đồng thời, đối tượng đặt làm chai lọ, bìa giấy, thùng carton và in tem, nhãn nhằm tạo hình thức giống các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường.

Sau đó, Chính tiến hành pha trộn, sang chiết, đóng gói và sản xuất khoảng 1.500 chai cùng 3.000 bì thuốc bảo vệ thực vật giả các loại.

Tang vật vụ án. Ảnh CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV FARMING DANA.

Lực lượng Công an sau đó đã tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật liên quan và lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật để giám định, phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.