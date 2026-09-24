Bắc Ninh: Thu giữ 4.500 bẫy kim loại gây hại đến các loài động vật hoang dã, chim di cư

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố phối hợp với Công an xã Nhã Nam và Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra, phát hiện một trường hợp mua bán số lượng lớn khoảng 5,5 tấn bẫy kim loại.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh tại Đình Nẻo (xã Nhã Nam, TP Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán số lượng lớn bẫy kim loại.

Lực lượng chức năng thu giữ 4.500 chiếc bẫy hình bán nguyệt bằng kim loại. Ảnh: CATP Bắc Ninh

Ngày 21/9, Phòng An ninh mạng (Công an TP Bắc Ninh) phối hợp với Công an xã Nhã Nam và Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra tại hộ kinh doanh trên. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 4.500 chiếc bẫy hình bán nguyệt bằng kim loại, tổng trọng lượng khoảng 5,5 tấn. Số hàng hóa trên không có thông tin trên nhãn mác, bao bì; không xác định được nguồn gốc, xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ số hàng trên khai nhận, do không có việc làm ổn định, từ giữa năm 2026 đã nhập số hàng trên để bán lẻ kiếm lời. Sau đó, người này tự quay video, clip giới thiệu sản phẩm và đăng tải trên YouTube, TikTok, Facebook để quảng cáo, tìm khách hàng tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Những chiếc bẫy hình bán nguyệt bằng kim loại. Ảnh: CATP Bắc Ninh

Cơ quan chức năng, bẫy kim loại hình bán nguyệt là công cụ săn bắt có tính tận diệt cao, không chọn lọc loài, có thể gây thương tích cho người hoặc làm chết động vật. Việc sử dụng loại bẫy này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến động vật hoang dã, chim di cư, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 6, TP Bắc Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.