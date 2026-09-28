Đáng lo cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng trước một lần trở lại đáng chú ý với Chị Chị Em Em 3, sau khoảng 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, nữ chính đến từ phương Nam, đặt chân đến vùng đất Kinh Bắc và vướng vào những mối duyên chằng chịt.

Sự trở lại này được quan tâm bởi trước khi tạm rời đường đua điện ảnh, Lan Ngọc từng có giai đoạn hoạt động khá đều đặn. Đặc biệt, năm 2022, cô xuất hiện trong hai tác phẩm là 1990 và Cô gái từ quá khứ. Tuy nhiên, kết quả phòng vé của hai bộ phim không tạo được dấu ấn tương xứng với kỳ vọng dành cho một nữ diễn viên từng có nhiều tác phẩm ăn khách.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng trong Chị Chị Em Em 3.

Với 1990, tác phẩm từng được kỳ vọng nhờ quy tụ bộ ba Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X, song doanh thu không đạt mức như những bộ phim trước đó của Lan Ngọc.

Đến Cô gái từ quá khứ, tình hình có phần khả quan hơn khi phim đạt hơn 53 tỷ đồng. Đây là tác phẩm gần nhất của Lan Ngọc trước quãng thời gian cô giảm nhịp độ đóng phim điện ảnh.

Những con số này trở thành một phần lý do khiến màn tái xuất của Lan Ngọc được đặt trong sự chờ đợi. Trước đó, nữ diễn viên từng sở hữu chuỗi thành tích phòng vé nổi bật. Cua lại vợ bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng, trong khi Gái già lắm chiêu 3 đạt khoảng 165 tỷ đồng. Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn và Gái già lắm chiêu 2 cũng lần lượt ghi nhận những mức doanh thu đáng chú ý.

Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu Lan Ngọc có thể tìm lại sức hút phòng vé sau 4 năm? Khoảng thời gian vắng bóng cũng đồng nghĩa nữ diễn viên không còn xuất hiện liên tục trong các phim điện ảnh như giai đoạn trước. Trong khi đó, thị trường phim Việt đã thay đổi đáng kể, nhiều gương mặt mới xuất hiện và hàng loạt tác phẩm liên tiếp thiết lập những cột mốc doanh thu cao.

Dù vậy, Lan Ngọc vẫn duy trì độ nhận diện trong thời gian không đóng phim. Cô tích cực tham gia gameshow, chương trình thực tế, sự kiện và các hoạt động giải trí. Điều này giúp tên tuổi nữ diễn viên không hoàn toàn rời khỏi sự quan tâm của công chúng.

Chị Chị Em Em 3 vì thế sẽ là phép thử đáng chú ý cho màn trở lại của Lan Ngọc. Bộ phim tiếp tục khai thác màu sắc tâm lý - giật gân, đồng thời quy tụ dàn diễn viên gồm Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh bên cạnh Lan Ngọc.

Sau một quãng nghỉ dài, Lan Ngọc không chỉ trở lại để tiếp tục gia tăng số lượng phim trong sự nghiệp mà còn đứng trước cơ hội cho thấy sức hút của mình tại phòng vé đã thay đổi như thế nào. Liệu Thị Liễu có giúp “ngọc nữ” tạo cú hích mới, cải thiện thành tích so với hai tác phẩm cuối cùng trước khi vắng bóng? Câu trả lời sẽ chỉ có thể được xác định khi Chị Chị Em Em 3 chính thức ra rạp.

Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV