Người đặc biệt giúp Lan Phương tìm thấy hạnh phúc

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, Lan Phương bước vào một giai đoạn mới với nhiều thử thách. Không còn nhìn về những mất mát đã qua, nữ diễn viên lựa chọn tập trung vào hai con gái Lina và Mia, xem các con là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Với Lan Phương, hạnh phúc hiện tại không còn nằm ở ánh hào quang hay những thành công trên màn ảnh, mà đến từ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Những bữa ăn gia đình, những chuyến đi ngắn ngày hay đơn giản là việc được nhìn thấy hai bé trưởng thành từng ngày trở thành điều nữ diễn viên trân trọng nhất.

Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, Lan Phương lựa chọn tập trung vào hai con gái Lina và Mia, xem gia đình là nguồn động lực lớn nhất hiện tại.

Trước đây, Lan Phương từng được khán giả biết đến là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác. Cô thường đảm nhận những nhân vật có tâm lý phức tạp, nhiều cảm xúc và để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Lan Phương cũng trải qua nhiều thay đổi. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ diễn viên từng đối diện với giai đoạn áp lực khi vừa phải ổn định tinh thần, vừa chăm sóc hai con nhỏ. Lan Phương từng chia sẻ rằng có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi khi phải tự mình cân bằng nhiều vai trò trong cuộc sống.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương từng trải qua giai đoạn nhiều áp lực khi phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ.

Dù vậy, hai cô con gái chính là lý do khiến Lan Phương không cho phép bản thân gục ngã. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với cô là giữ sự bình yên khi ở bên con, bởi dù bên ngoài có nhiều khó khăn, khi trở về nhà cô vẫn muốn là một người mẹ dịu dàng, tạo cảm giác an toàn cho các bé.

Lina, con gái đầu lòng của Lan Phương, hiện đã lớn và có khả năng sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Cô bé được mẹ chú trọng phát triển tư duy, ngôn ngữ và khả năng tự lập từ nhỏ. Trong khi đó, bé Mia, con gái út, cũng được nuôi dưỡng trong môi trường song ngữ và thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường mà Lan Phương chia sẻ.

Lan Phương cho biết cô luôn cố gắng dành thời gian riêng cho từng con để các bé cảm nhận được sự quan tâm trọn vẹn từ mẹ. Có những ngày nữ diễn viên dành riêng 24 giờ chỉ để ở bên một trong hai bé, cùng con đi chơi, ăn uống hoặc thực hiện những hoạt động mà con yêu thích. Với Lan Phương, những khoảng thời gian đó có giá trị hơn rất nhiều so với những điều hào nhoáng bên ngoài.

Nữ diễn viên cho biết cô luôn cố gắng dành thời gian riêng cho từng con để các bé cảm nhận được sự quan tâm trọn vẹn từ mẹ.

Sau biến cố, Lan Phương cũng thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Nữ diễn viên từng cho biết cô tìm hiểu về tâm lý học để hiểu bản thân và các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn. Quá trình đó giúp Lan Phương học cách đặt ranh giới, yêu thương bản thân và mạnh mẽ hơn trong hành trình nuôi con.

Song song với vai trò làm mẹ, Lan Phương vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Năm 2026, nữ diễn viên đánh dấu sự trở lại bằng nhiều dự án đáng chú ý. Trong đó, bộ phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng giúp Lan Phương gây chú ý khi thử sức với một hình tượng mạnh mẽ, dữ dội hơn trên màn ảnh. Vai diễn Sáy mang màu sắc tâm lý nặng, khai thác sâu về nỗi đau và tình mẫu tử.

Vai Sáy trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đánh dấu sự thay đổi của Lan Phương khi cô thử sức với nhân vật mạnh mẽ, nhiều tổn thương và chiều sâu tâm lý.

Tiếp đó, Lan Phương tiếp tục xuất hiện trong Huyết Thống, nơi cô vào vai một người mẹ phải đối diện với những biến cố kỳ bí xảy ra trong gia đình. Nữ diễn viên cho biết chính trải nghiệm làm mẹ ngoài đời giúp cô dễ dàng kết nối với nhân vật, đặc biệt trong những cảnh thể hiện nỗi sợ hãi và sự bất lực khi muốn bảo vệ con.

Ở thời điểm hiện tại, Lan Phương đang xây dựng cuộc sống theo cách riêng. Cô vẫn làm nghề, vẫn xuất hiện trên màn ảnh nhưng không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân như trước. Những trải nghiệm đã qua giúp Lan Phương trưởng thành hơn, hiểu rõ điều gì quan trọng và ưu tiên những giá trị bền vững.

Những trải nghiệm trong cuộc sống giúp Lan Phương có thêm sự đồng cảm khi thể hiện các nhân vật mang màu sắc tình cảm và tâm lý.

Hai cô con gái chính là "người đặc biệt" giúp Lan Phương tìm lại sự cân bằng sau những biến động. Không chỉ là niềm vui trong cuộc sống, các con còn trở thành động lực để nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, hoàn thiện bản thân và bước tiếp với tinh thần tích cực hơn.