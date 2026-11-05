Dân vận khéo thực chất vì dân

Đoàn viên thanh niên bản Đồng La, xã Tường Hạ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Xã Tường Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tường Phong, Tường Tiến, Tường Hạ và Tường Thượng, có 16 bản, hơn 14.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Trước thực tế đó, xã chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Cầm Vĩnh Chi, Bí thư Đảng ủy xã Tường Hạ, cho biết: Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân hiểu, tin tưởng và làm theo, từng bước nhân rộng các mô hình trong cộng đồng.

Hiện nay, xã duy trì 9 mô hình “Dân vận khéo”; riêng năm 2026, đăng ký triển khai mới 6 mô hình cấp cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Các mô hình hướng vào những việc cụ thể, thiết thực như: Đoàn viên thanh niên tư vấn, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; Chi bộ bản Liên Hợp vận động xã hội hóa lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng đường trục chính; Chi bộ Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Hội Nông dân xây dựng mô hình nuôi lợn sinh sản tại bản Chượp; Hội Cựu chiến binh triển khai mô hình trồng cà phê tại bản Thín...

Hội Nông dân xã Tường Hạ tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các mô hình dân vận khéo.

Trong lĩnh vực kinh tế, các phòng, ban chuyên môn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển sản xuất, như: “Thanh niên tiên phong phát triển kinh tế”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Trên cơ sở lợi thế từng địa bàn, xã xây dựng các mô hình điểm về chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại, gia trại tại bản Khoa 2; nuôi cá lồng vùng lòng hồ, trồng cây ngắn ngày vùng bán ngập tại các bản Đồng La, Tường Thượng, Thống Nhất, Liên Hợp, Tiên Phong; trồng rừng sản xuất tại các bản Tường Phong, Tân Đà, Liên Hợp, Thống Nhất, Khảo, Tường Thượng. Các mô hình góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hằng năm, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người đứng đầu ở cơ sở, ông Bạc Văn Mười, Bí thư Chi bộ bản Khoa 2, cùng chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, duy trì các tiêu chí nông thôn mới và xã hội hóa đầu tư hạ tầng. Ông Mười cho biết: Bản có lợi thế đất đai bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, chi bộ đã vận động bà con trồng 30 ha lúa hữu cơ, nuôi hơn 5.000 con đại gia súc. Hiện nay, bản có 2 công ty, HTX chăn nuôi với quy mô hơn 1.000-1.500 con đại gia súc. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/năm, bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mô hình chăn nuôi đại gia súc tập trung bản Khoa 2, xã Tường Hạ.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, phong trào “Dân vận khéo” còn được xã Tường Hạ triển khai hiệu quả trong chuyển đổi số. Với phương châm “hiểu địa bàn - vững công nghệ - hỗ trợ tận tâm”, mô hình “Thanh niên Tường Hạ tiên phong chuyển đổi số” tập trung hỗ trợ người cao tuổi, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn hạn chế về kỹ năng số, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Đoàn xã thành lập Đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số với 157 đoàn viên, thanh niên tại 16 bản. Từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã hỗ trợ gần 3.000 lượt người dân cài đặt ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, cập nhật và khai thác thông tin trên các nền tảng số; hướng dẫn đảng viên nộp hồ sơ trực tuyến, thu, nộp đảng phí trên hệ thống. Đến nay, trên 79% người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% đảng viên thực hiện nộp đảng phí trên hệ thống điện tử.

Anh Đinh Văn Quyến, bản Đồng La, chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ, tôi thường lo lắng vì sợ điền sai thông tin hoặc thiếu thủ tục, phải đi lại nhiều lần. Nay được đoàn viên, thanh niên đến tận nhà hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, tôi có thể sử dụng điện thoại để thực hiện một số thủ tục, không còn lo thất lạc giấy tờ, việc giải quyết công việc cũng thuận tiện hơn.

Từ những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu của người dân, các mô hình “Dân vận khéo” ở Tường Hạ đang từng bước phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng. Khi dân vận gắn với những lợi ích thiết thực, người dân không chỉ đồng thuận mà còn trực tiếp tham gia, trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.