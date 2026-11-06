Kịch bản bảo đảm tăng trưởng 2 con số của Lâm Đồng

Dự án Xây dựng đường vành đai Đà Lạt giúp giảm tải ùn tắc giao thông trung tâm và cải thiện hạ tầng khu dân cư dọc tuyến

Điểm tựa cho chặng nước rút

Tính chung 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lâm Đồng đạt 8,51%, thấp hơn so với kịch bản điều hành đề ra. Kết quả này xuất phát từ khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng trong một số giai đoạn chưa đạt kỳ vọng, do sức mua nội địa phục hồi chậm và các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai… Chặng đường quý IV chỉ có 3 tháng, khiến Lâm Đồng đứng trước sức ép rất lớn để cán mốc mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và không còn chỗ cho sự chậm trễ. Cụ thể là mức tăng trưởng trong quý IV phải từ 12,88% trở lên để bù đắp cho phần hụt của 3 quý năm 2026.

Tín hiệu đảo chiều từ các trục động lực bước sang tháng đầu tiên của quý IV (tháng 10/2026), khiến bức tranh kinh tế Lâm Đồng đã ghi nhận những gam màu sáng hơn và cho thấy đà tăng tốc đã chính thức được kích hoạt. Sản xuất công nghiệp tăng tốc mạnh mẽ đó là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 18,9% so với cùng kỳ, kéo mức tăng trưởng lũy kế 10 tháng lên 12,53%.

Trong đó, điểm sáng lớn nhất thuộc về ngành chế biến, chế tạo với mức tăng trưởng lũy kế 10 tháng đạt 20,42% (riêng tháng 10 tăng đột phá 31,06%). Sự xuất hiện của các sản phẩm quy mô lớn như nhôm thỏi (đạt 14.120 tấn trong tháng 10, lũy kế đạt 34.182 tấn); cùng sự mở rộng dây chuyền của các nhà máy gia công, chế biến nông sản, thực phẩm đã khẳng định vai trò đầu tàu.

Đầu tư công được dốc sức toàn lực, trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10 đạt khoảng 2.513,1 tỷ đồng, tăng vọt 50,04% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 12.345,2 tỷ đồng (bằng 61,37% kế hoạch năm, tăng 25,84%). Dòng vốn “mồi” này đang đóng vai trò then chốt trong việc khơi thông hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm… Thương mại, du lịch duy trì nhịp độ sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng chạm mốc 169.000 tỷ đồng (tăng 19,78%). Hoạt động du lịch tiếp tục là bệ đỡ vững chắc với 20,68 triệu lượt khách phục vụ (tăng 20,37%), mang về tổng doanh thu 57.514,5 tỷ đồng (tăng 23,71%).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (đứng giữa) yêu cầu các đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực, thi công “3 ca, 4 kíp”, liên tục xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh: Tư liệu

Giải pháp nào hiện thực hóa mục tiêu 2 con số

Tuy nhiên, để chạm được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Lâm Đồng chỉ còn 2 tháng để tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn và tối ưu hóa không gian phát triển. Lâm Đồng cũng xác định “đòn bẩy” tổng lực là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Dù nguồn vốn ngân sách nhà nước đã có sự bứt phá mạnh trong tháng 10 (tăng 50,04%), tỷ lệ giải ngân chung mới đạt hơn 61% kế hoạch năm. Trong chặng nước rút cuối năm, UBND tỉnh đã có chỉ đạo hằng ngày, xác định công việc cho 60 ngày cuối; yêu cầu các địa phương, nhà thầu kiên quyết xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến cao tốc kết nối vùng.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để kích hoạt chuỗi giá trị liên ngành: từ vật liệu xây dựng (đá, bê tông, sắt thép) đến ngành nghề dịch vụ và logistics phụ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu cụ thể: “Có mặt bằng tới đâu, đẩy mạnh thi công tới đó; tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ dự án”.

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tăng trưởng, các hoạt động kích cầu thương mại, dịch vụ cần bứt phá trong mùa du lịch cuối năm sẽ tiếp thêm lực đẩy; đặc biệt là chuỗi sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt, có tác động tích cực đến dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, kết nối cung - cầu hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực (rau, hoa, cà phê, sầu riêng) để tận dụng sức mua thị trường cuối năm.

Ngoài ra, công tác đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp và tháo gỡ ách tắc tài chính - đất đai cũng góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho chặng nước rút cuối năm. Cụ thể, việc đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, tạo quỹ đất sạch và đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất nhằm gia tăng nguồn thu ngân sách về đất, nhà (mới đạt 57,63%) và tạo nguồn lực tái đầu tư phát triển; bảo đảm dòng vốn tín dụng hướng mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh và công nghiệp chế biến, chế tạo với lãi suất hợp lý, giữ ổn định tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn… cũng góp phần giải quyết rào cản về vốn, thủ tục pháp lý và sức cạnh tranh, ổn định nguồn nguyên nhiên vật liệu…

Như vậy, để mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tháng 11 phải đạt mức tăng trưởng 12,43% và tháng 12 phải đạt tăng trưởng 14,47%, đang là một thách thức lớn nhưng hoàn toàn khả thi. Nếu Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, hành động quyết liệt đúng tinh thần chỉ đạo điều hành của lãnh UBND tỉnh: giao chỉ tiêu, số liệu cụ thể theo kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm tra, giám sát thường xuyên theo phương châm 6 rõ; phát huy sự chuyển biến tích cực của tháng 10 chính là bản lề vững chắc để toàn tỉnh vượt qua giới hạn, cán đích thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra…