Hệ thống giao dịch tín dụng chính sách: Sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Việc sắp xếp, tinh gọn số lượng điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn đang được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai nhằm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả quản lý nguồn vốn. Quá trình kiện toàn được thực hiện theo nguyên tắc “gần dân, sát dân”, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Tinh gọn đầu mối

Hơn 2 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp gia đình bà Trần Thị Nguyệt Nhung (tổ 1, thôn Phú Lộc Đông 1, xã Diên Khánh) từng bước khôi phục và phát triển nghề làm bánh mì. Gia đình bà được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm và 50 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn này, gia đình có thêm điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, ổn định cuộc sống. Hằng tháng, sau khi trừ chi phí sản xuất và sinh hoạt, bà Nhung đều chủ động đóng lãi hơn 2 triệu đồng và gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Lộc Đông 1 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác.

Một phiên giao dịch tín dụng chính sách tại xã Diên Điền.

Từ tháng 9-2026, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Lộc Đông 1 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác sáp nhập với Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng thôn do Hội Nông dân xã nhận ủy thác. Sau sáp nhập, tổ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác. Bà Lương Thị Triều - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Phú Lộc Đông 1 cho biết, hiện nay, tổ có 84 thành viên, tăng gần gấp đôi so với trước, với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Dù số lượng thành viên tăng, công tác quản lý vẫn được duy trì ổn định nhờ tổ trưởng đã có quá trình bám sát địa bàn, quen biết người dân trong thôn. Bên cạnh đó, các hộ vay có ý thức đóng lãi và gửi tiết kiệm nên việc quản lý nguồn vốn rất thuận lợi. Hiện nay, hơn 50% hộ vay thực hiện chuyển khoản hằng tháng cho tổ trưởng để đóng lãi và gửi tiết kiệm nên tổ trưởng đỡ vất vả hơn trước.

Thực tế tại xã Diên Khánh cho thấy, việc sáp nhập các tổ tiết kiệm và vay vốn có quy mô nhỏ không chỉ góp phần tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Diên Khánh cho biết, thực hiện chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, đơn vị đã rà soát những tổ tiết kiệm và vay vốn có quy mô nhỏ, hoạt động còn hạn chế để xây dựng phương án sáp nhập phù hợp. Đến nay, số tổ tiết kiệm và vay vốn do phòng giao dịch quản lý đã giảm từ 347 tổ xuống còn 300 tổ; số điểm giao dịch giảm từ 17 xuống còn 12 điểm.

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống này trong giai đoạn mới, NHCSXH đã ban hành Quyết định số 70, ngày 27-8-2026 về Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Quy chế là cơ sở quan trọng để kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý tổ, phát huy quyền làm chủ của thành viên; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương và minh bạch trong hoạt động. Trên cơ sở đó, NHCSXH tỉnh cùng các phòng giao dịch trực thuộc đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã rà soát, xây dựng phương án củng cố, sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, toàn tỉnh còn 3.493 tổ, giảm 543 tổ, tương ứng 13,4% so với trước. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ giảm 227 tổ, Hội Nông dân giảm 153 tổ, Hội Cựu chiến binh giảm 97 tổ và Đoàn Thanh niên giảm 66 tổ. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế từng địa bàn, hướng đến xây dựng các tổ có quy mô phù hợp, hoạt động nền nếp và nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý.

Bà Lương Thị Triều - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Lộc Đông 1, xã Diên Khánh (bên trái) tìm hiểu, nắm bắt tình hình sản xuất của khách hàng vay vốn.

Giữ vững nguyên tắc “gần dân, sát dân”

Cùng với kiện toàn hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và UBND các xã, phường rà soát, sắp xếp mạng lưới điểm giao dịch. Hiện nay, toàn tỉnh còn 156 điểm giao dịch, giảm 35 điểm so với trước đây. Việc điều chỉnh nhằm tinh gọn đầu mối, phù hợp với tình hình tổ chức và điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời vẫn bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ tín dụng chính sách thuận lợi.

Theo lãnh đạo NHCSXH tỉnh, việc sắp xếp các điểm giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc “gần dân, sát dân”, bảo đảm phục vụ người dân thuận lợi, an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Chất lượng hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch của NHCSXH trong 9 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, với số điểm bình quân toàn tỉnh đạt 98,3/100 điểm, tăng 3,72 điểm so với năm 2025; cả 15/15 đơn vị đều được xếp loại tốt. Trong đó, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch đạt 98,91%; tỷ lệ thu nợ gốc đạt 98,38% và tỷ lệ thu lãi đạt 99,57%.

Những kết quả nêu trên cho thấy, hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở vẫn được duy trì ổn định sau khi tinh gọn mạng lưới giao dịch và số lượng tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc kiện toàn hệ thống giao dịch tín dụng chính sách không chỉ hướng đến tinh gọn tổ chức mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Khi các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động nền nếp, đội ngũ quản lý bám sát địa bàn và mạng lưới điểm giao dịch được bố trí hợp lý, nguồn vốn ưu đãi sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Tại phiên họp triển khai nhiệm vụ quý IV/2026, đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh yêu cầu trong những tháng cuối năm, NHCSXH tỉnh, các hội, đoàn thể và UBND cấp xã cần tiếp tục xây dựng phương án rà soát, củng cố, kiện toàn những tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả, tổ có dư nợ thấp, số lượng tổ viên ít; phấn đấu không còn tổ xếp loại trung bình, yếu. Đồng thời, NHCSXH tỉnh cần triển khai hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch sau sắp xếp bảo đảm an toàn và hiệu quả.