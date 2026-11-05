Một cổ phiếu xăng dầu 'bốc hơi' 70% giá trị sau chuỗi giảm sàn liên tiếp

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến chuỗi điều chỉnh đầy khắc nghiệt đối với mã cổ phiếu PPT của CTCP Petro Times, khiến mã này mất 70% giá trị.

Cụ thể, từ vùng đỉnh quanh mốc 15.000 đồng vào giữa tháng 10, cổ phiếu này đã ghi nhận giảm sàn liên tục và có thời điểm rơi xuống mức 4.500 đồng trong phiên 5/11. Sự lao dốc về giá này tương ứng với mức sụt giảm hơn 70% chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba tuần. Đây cũng là giá đáy lịch sử 52 tuần của mã này.

Tính từ ngày đầu tiên giảm sàn trong chuỗi là 20/10 cho đến phiên 5/11, thị trường đã chứng kiến 11 phiên giảm sàn và 1 phiên đứng giá của PPT. Trong phiên ngày 5/11, mã này đã có lúc giảm sàn xuống 4.500 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn kết phiên ở 4.600 đồng/cổ phiếu nhờ lực cầu cuối phiên. Trong phiên 5/11, khối lượng giao dịch của mã PPT đạt 829.400 cổ phiếu với giá trị đạt 3,79 tỷ đồng

Đáng chú ý, chuỗi lao dốc đi kèm với sự bùng nổ mạnh mẽ về thanh khoản trong một số phiên giao dịch cao điểm. Phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất trong 52 tuần gần đây diễn ra vào ngày 2/11 với 2,8 cổ phiếu. Sức ép bán tháo kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể từ 265,21 tỷ đồng về ngưỡng 90 tỷ đồng.

Diễn biến mã PPT trong đợt giảm sàn liên tiếp khiến cổ phiếu mất 70% giá trị (Ảnh: Trading View).

Trước đó, Petro Times đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Doanh nghiệp cho biết diễn biến giá chịu tác động từ cung cầu thị trường, tâm lý nhà đầu tư và những khó khăn chung của hoạt động kinh doanh. Cho tới nay, doanh nghiệp không có thêm động thái giải trình nào khác.

Khó khăn của hoạt động kinh doanh của PPT được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý III/2026 của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh thu thuần quý III/2026 đạt khoảng 1.066,1 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng thu hẹp gần 19%, chỉ đạt 9,47 tỷ đồng và không đủ bù đắp các khoản chi phí hoạt động đang tăng cao như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn gánh khoản lỗ 19,88 tỷ đồng từ hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư. Tổng cộng, Petro Times báo lỗ sau thuế 22,19 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược hoàn toàn với mức lãi 2,38 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Công ty Cổ phần Petro Times là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực cung ứng và phân phối xăng dầu tại Việt Nam. Tiền thân là Công ty Cổ phần Dầu Khí Hải Phòng thành lập năm 2015. Doanh nghiệp chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM vào tháng 6/2022. Một năm sau, Petro Times chuyển 15 triệu cổ phiếu PPT sang niêm yết trên sàn HNX. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị lên HNX ngày đầu là 241,5 tỷ đồng.