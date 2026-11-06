Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW: Ngành công thương mở rộng không gian phát triển

Công ty Nhôm Đăk Nông – TKV, Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng thực hiện khai thác, chế biến alumin cung ứng nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ ngành công nghiệp nhôm

Phát huy nguồn lực nhà nước

Tại Lâm Đồng, sau sáp nhập, không gian phát triển công nghiệp được mở rộng với lợi thế về tài nguyên khoáng sản, công nghiệp chế biến và năng lượng.

Một trong những nội dung được ngành công thương chú trọng là phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 24 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích 751,54 ha. Trong đó, 17 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, 7 cụm đang giao UBND địa phương làm chủ đầu tư. Các cụm công nghiệp đã thu hút 221 dự án đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt 65,49%.

Trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, là đơn vị sản xuất alumin quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến hết tháng 6/2026, các tổ hợp bô xít - alumin đã sản xuất gần 15 triệu tấn alumin quy đổi, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Đông, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản; đóng góp ngân sách khoảng 13.850 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động và hỗ trợ an sinh xã hội trên 550 tỷ đồng.

Công nhân đóng gói tại Nhà máy Alumin

Ông Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, đơn vị đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo quỹ đất mới, bảo đảm tiến độ khai thác đồng bộ với công suất chế biến của nhà máy.

Trong lĩnh vực năng lượng, bên cạnh các dự án đang vận hành với tổng công suất hơn 8.269 MW, tỉnh còn có các dự án điện gió đang được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai. Trong đó, các dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1, Điện gió Hòa Thắng 1, 2, Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3… với tổng công suất khoảng 326 MW. Sau khi được tháo gỡ vướng mắc sẽ tạo điều kiện để các dự án này tiếp tục triển khai, mở rộng khả năng cung ứng nguồn điện.

Đối với lĩnh vực này, vai trò của Nhà nước thể hiện qua công tác quy hoạch, điều phối nguồn lực, quản lý tài nguyên và tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng. Tiềm năng bô xít cũng mở ra khả năng hình thành chuỗi công nghiệp từ khai thác, tuyển quặng đến sản xuất alumin, nhôm.

Khu công nghiệp Nam Hà 2 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%

Tạo sức lan tỏa cho doanh nghiệp

Lâm Đồng có các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và khu vực ven biển giàu tiềm năng...

... Đây là cơ sở để mở rộng mạng lưới thương mại, tăng cường kết nối các vùng sản xuất với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhiều dự án điện gió ở Lâm Đồng đang được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần cung ứng nguồn điện cho tỉnh

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 260 chợ, 6 trung tâm thương mại, 7 siêu thị, cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi và cửa hàng xăng, dầu. Mạng lưới này góp phần bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tạo đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại địa phương.

Bên cạnh hạ tầng phân phối truyền thống, trong năm 2026, ngành công thương tổ chức, phối hợp tổ chức các hội chợ, hội nghị giao thương, chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh, thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá hàng hóa, tiếp cận đối tác và mở rộng thị trường.

Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực sản xuất của cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện để sản phẩm địa phương cải thiện chất lượng, mở rộng kênh tiêu thụ. Khi được kết nối với hệ thống phân phối và các chương trình xúc tiến thương mại, giá trị sản phẩm có thêm cơ hội gia tăng, đồng thời tạo động lực phát triển cho các vùng nguyên liệu.

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương, để chuyển hóa lợi thế thành kết quả cụ thể, ngành sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp; đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, kết nối thị trường và tham gia chuỗi cung ứng.

Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Lâm Đồng chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt. Qua đó, tạo động lực và sức lan tỏa, thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Ngành công thương tiếp tục khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng và mở rộng kết nối thị trường. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh. Ông Nguyễn Bá Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh