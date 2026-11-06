Sông Lũy trao 'cần câu' sinh kế, giúp người dân thoát nghèo

Chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Bình Tân) là một trong những hộ được nhận bò cái sinh sản

Trao sinh kế

Chúng tôi ghé nhà anh La Ngọc Sơn - chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Bình Tân), một trong 44 hộ dân của xã được thụ hưởng mô hình “Chăn nuôi bò cái sinh sản”. Không chỉ được cấp phát bò cái, Tổ cộng đồng dân cư thôn Bình Tân còn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bài bản, hướng dẫn người dân ghi chép nhật ký và theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của đàn vật nuôi. Nhờ đó, bò giống của gia đình anh Sơn đang sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Nguyễn Thị Thuận chia sẻ: “Đang vào vụ cá nam, nên chồng tôi đi Mũi Né làm thêm. Bản thân bị khuyết tật, may được Nhà nước hỗ trợ bò, nên tôi cố gắng chăm sóc để đón đàn bê con, cải thiện thu nhập gia đình và vươn lên thoát nghèo”.

Đối với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, thiếu vốn, tư liệu sản xuất và kiến thức kỹ thuật là những rào cản lớn trong phát triển kinh tế. Vì vậy, hỗ trợ sinh kế gắn với hướng dẫn kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân phát huy sức lao động, từng bước ổn định cuộc sống. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2025, UBND xã Sông Lũy đã triển khai dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 - Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp).

Với 2 dự án, xã đã huy động tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, các hộ dân tham gia đã chủ động đối ứng gần 812 triệu đồng. Con số này cho thấy ý thức trách nhiệm và quyết tâm tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân địa phương. Để dự án đi vào thực chất, xã đã thành lập 2 Tổ cộng đồng dân cư tại thôn Phan Tiến và thôn Bình Tân để trực tiếp sát cánh cùng 44 hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo.

Kỳ vọng giảm nghèo bền vững

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lũy Đinh Lê Đức Vũ, đàn bò cấp hỗ trợ thích nghi rất tốt với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Tỷ lệ bò sống và sinh trưởng đạt mức cao. Đến nay, tỷ lệ bò sinh ra bê con đạt khoảng 70%, đàn bò và bê con tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Hiệu quả của mô hình không chỉ được đánh giá qua số lượng bò được hỗ trợ mà còn ở khả năng duy trì đàn vật nuôi, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của các hộ tham gia. Khi bò sinh sản, bê con có thể được giữ lại để phát triển đàn hoặc bán lấy vốn tái đầu tư, tạo điều kiện để các hộ từng bước mở rộng sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền địa phương kỳ vọng, mô hình này sẽ trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là đối với các hộ còn thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình anh Sơn thuộc diện hộ nghèo, khuyết tật nên được hỗ trợ trao sinh kế, góp phần ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, xã Sông Lũy sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật phòng dịch để bảo vệ thành quả chăn nuôi. Đồng thời, địa phương kỳ vọng sẽ tiếp tục được phân bổ nguồn vốn để nhân rộng thêm nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, quyết tâm hạn chế tái nghèo và đưa kinh tế địa phương ngày một đi lên.

Khi nguồn hỗ trợ sử dụng hiệu quả, kiến thức chăn nuôi được áp dụng và đầu ra sản phẩm từng bước được cải thiện, những con bò giống sẽ trở thành nguồn lực thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng sinh kế ổn định và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lũy Đinh Lê Đức Vũ