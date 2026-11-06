Nông dân Cát Tiên nâng cao thu nhập từ những mảnh vườn nhà

Nông dân xã Cát Tiên tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ, phát triển mô hình trồng rau ăn lá kết hợp rau ăn quả theo phương thức xen canh, gối vụ

Dọc theo những tuyến đường dẫn vào thôn 1, thôn 3, xã Cát Tiên, không khó để bắt gặp hình ảnh những vườn rau xanh mướt nằm ngay cạnh nhà dân. Trên từng luống đất, các loại cải xanh, cải ngọt, rau muống, mồng tơi, xà lách, rau dền... được chăm sóc tươi tốt. Xen giữa những luống rau ăn lá là các giàn dưa leo, mướp, bầu, bí, khổ qua đang vươn mình, tạo nên những khu vườn đa dạng, xanh mát.

Không cần diện tích canh tác lớn hay đầu tư hệ thống nhà màng hiện đại, nhiều hộ dân vẫn tận dụng hiệu quả khoảng đất quanh nhà để sản xuất rau. Với cách bố trí hợp lý, trồng xen canh nhiều loại cây, luân phiên xuống giống và thu hoạch, các khu vườn gần như luôn có sản phẩm cung ứng mỗi ngày.

Trên diện tích từ 1.000 - 2.000 m2, nông dân xã Cát Tiên trồng xen canh nhiều loại rau khác nhau, luân phiên xuống giống và thu hoạch, các khu vườn gần như luôn có sản phẩm cung ứng mỗi ngày

Với khoảng 2.000 m² đất vườn, gia đình bà Nguyễn Thị Hiên ở thôn 1 hiện canh tác nhiều loại rau khác nhau. Những luống cải xanh, cải ngọt nối tiếp hàng rau dền, mồng tơi, xà lách, rau ngót, hành lá và các loại rau thơm. Mỗi loại được bố trí ở những khoảng đất phù hợp, có thời gian sinh trưởng và thu hoạch khác nhau, giúp gia đình chủ động nguồn rau cung ứng hằng ngày.

Nhờ duy trì việc xuống giống luân phiên, vườn rau của gia đình bà Hiên thường xuyên có sản phẩm thu hoạch. Ngoài mang rau ra chợ bán, gia đình còn có lượng khách quen trực tiếp đến tận vườn lựa mua. “Làm rau tuy vất vả, nhưng quay vòng nhanh, ít rủi ro. Chỉ cần chịu khó chăm sóc thì ngày nào cũng có rau bán, có thu nhập lo cho gia đình”, bà Hiên cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Hiên, lợi thế lớn nhất của mô hình là không phải chờ đến cuối vụ mới có nguồn thu. Các loại rau được thu hoạch nối tiếp nhau, giúp gia đình duy trì công việc và có nguồn thu thường xuyên.

Tại thôn 3, chị Nguyễn Thị Chiên cũng tận dụng diện tích vườn nhà chưa đến 1.000 m² để trồng nhiều loại rau khác nhau. Diện tích không lớn nhưng được chị bố trí khá khoa học, kết hợp giữa nhóm rau ăn lá như: xà lách, các loại cải, rau thơm, rau muống...

Việc trồng xen giúp tận dụng khoảng đất, không gian sinh trưởng và thời gian thu hoạch của từng loại cây. Trong khi rau ăn lá có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh cho thu hoạch thì các loại rau ăn trái có thể khai thác trong nhiều đợt. Nhờ đó, trên cùng một diện tích, gia đình có thể duy trì nhiều nguồn sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trên diện tích 1.000 m2 vườn nhà, chị Nguyễn Thị Chiên, thôn 3 xã Cát Tiên đều đặn thu hoạch từ 10 - 20 kg rau xanh các loại, phục vụ thị trường ngay tại địa phương

Theo chị Chiên, hầu như ngày nào vườn cũng có rau thu hoạch, sản lượng dao động từ 10 - 20 kg, tùy từng thời điểm và chủng loại. Để duy trì nguồn cung liên tục, chị áp dụng phương thức gối vụ, chuẩn bị lứa rau mới ngay khi lứa trước bắt đầu cho thu hoạch.

Ông Đồng Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Tiên cho biết, địa phương có lợi thế là vùng thuần nông, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, phù hợp với nhiều loại rau và hoa màu. Hiện nay, người dân phát triển đa dạng các loại rau ăn lá và rau ăn trái như: dưa leo, khổ qua rừng, bầu, bí đao, mướp; rau rừng; các loại cải, mồng tơi, hoa thiên lý, diếp cá... theo phương thức xen canh, gối vụ để tận dụng diện tích và duy trì nguồn thu quanh năm.

Đặc biệt, nhiều hộ trồng rau ở xã Cát Tiên còn chú trọng chất lượng sản phẩm, nhất là khi phần lớn diện tích sản xuất nằm ngay trong khuôn viên vườn nhà và rau được tiêu thụ trực tiếp tại địa phương. Theo đó, người dân ưu tiên sử dụng phân chuồng đã qua xử lý; hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ và các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường.

Nông dân xã Cát Tiên tìm cách nâng cao thu nhập từ những mảnh vườn nhà

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động bà con chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao ý thức sản xuất an toàn, đa dạng hóa cây trồng và khai thác hiệu quả diện tích đất vườn. Qua đó, tạo nguồn thực phẩm chất lượng phục vụ người dân, giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.