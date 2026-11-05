Trung Quốc ra điều kiện để tăng nhập khẩu nông sản từ Mỹ

Khu vực bán nông sản tại một siêu thị ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ trên, bà Hoàng Linh (Huang Ling) nhấn mạnh thương mại nông nghiệp Trung – Mỹ là một thành phần quan trọng của hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có thể vừa làm giàu thêm bữa ăn của người dân hai nước, vừa mang lại thu nhập ổn định cho các doanh nghiệp và nông dân ở cả hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bà Hoàng Linh bày tỏ hy vọng rằng Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc để tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại nông nghiệp giữa hai nước bằng cách cùng nhau giảm thuế quan, cắt giảm các rào cản phi thuế quan và mở rộng tiếp cận thị trường.

Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng tham vấn kinh tế và thương mại lần thứ 8 tại New York và Washington từ ngày 20 – 23/9 vừa qua, và nhất trí giảm thuế quan đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nhau trên cơ sở có đi có lại. Mức thuế quan đối với khoảng 90% sản phẩm thuộc diện này sẽ được giảm xuống mức tối huệ quốc. Việc giảm thuế này sẽ được thực hiện đồng thời sau khi mỗi bên hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước.