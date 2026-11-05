Hải Phòng mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế trong giai đoạn mới

Ngành du lịch Hải Phòng tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) với gian hàng chủ đề “Hải Phòng - Kết nối di sản, vươn tầm thế giới”, đồng thời tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm mới và mở rộng thị trường khách phía Nam. Ảnh: Sở VHTTDL Hải Phòng

Tạo động lực từ những không gian phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ quan trọng của cả nước. Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng, thành phố đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư và tổ chức không gian đô thị, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Theo Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 5.11.2026 của UBND TP Hải Phòng, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 14,54% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Trong 10 tháng, thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 3,8 tỷ USD, vượt kế hoạch 10 tháng và tăng so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, 450 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 10, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng lên 6.033 doanh nghiệp.

Những con số này phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hải Phòng, đồng thời cho thấy khả năng huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển.

Không gian phát triển của thành phố cũng đang được định hình thông qua việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các tuyến giao thông chiến lược và phát triển hệ thống khu công nghiệp. Trong đó, các dự án kết nối đường bộ, hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng khả năng giao thương và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với Hải Phòng, mở rộng không gian phát triển không chỉ là mở rộng địa giới hay diện tích đô thị, mà còn là quá trình tổ chức lại các nguồn lực, tạo sự kết nối giữa công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đời sống dân cư.

Năm 2026, Hải Phòng khai trương Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm. Ảnh : Sở VHTTDL Hải Phòng

Phát huy lợi thế văn hóa, du lịch trong quá trình hội nhập

Song hành với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, du lịch tiếp tục góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố Cảng.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tháng 10.2026, Hải Phòng ước đón trên 1,16 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,91% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, lượng khách du lịch đạt trên 15,11 triệu lượt, tăng 17,47%; doanh thu du lịch đạt khoảng 93.595 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy du lịch đang từng bước khẳng định vai trò trong cơ cấu phát triển dịch vụ của thành phố, đồng thời mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn những giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch đặc sắc.

Trong tháng 10, thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, trong đó có các chương trình biểu diễn, sự kiện quảng bá và hoạt động kích cầu du lịch. Các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh Hải Phòng năng động, thân thiện với du khách.

Từ lợi thế về biển đảo, di sản, lễ hội truyền thống đến những không gian văn hóa đô thị, Hải Phòng có điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đáng chú ý, thành phố đang hướng tới việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng hình ảnh điểm đến có bản sắc. Đây cũng là hướng đi cần thiết để du lịch không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn trở thành cầu nối quảng bá con người, văn hóa Hải Phòng trong quá trình hội nhập.

Nâng cao vị thế từ liên kết và hội nhập quốc tế

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh phát triển của Hải Phòng là việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu đối ngoại.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón tiếp 24 đoàn quốc tế với 151 lượt khách; đồng thời tổ chức các hoạt động đối ngoại, trao đổi và hợp tác với nhiều địa phương, đối tác nước ngoài.

Cùng với thu hút đầu tư, việc tăng cường kết nối quốc tế góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu văn hóa.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng lớn, vị thế của một đô thị không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay số lượng dự án đầu tư, mà còn thể hiện ở chất lượng môi trường sống, năng lực đổi mới sáng tạo và sức hấp dẫn văn hóa.

Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý, Hải Phòng cần tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người, bảo tồn di sản và tạo dựng những không gian công cộng có chất lượng.

Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026 là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối mặt với không ít thách thức, nhất là áp lực giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế với các lĩnh vực xã hội.

Trên hành trình hướng tới một đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh và khả năng hội nhập cao, việc phát huy hiệu quả các nguồn lực kinh tế, văn hóa và con người sẽ có ý nghĩa quyết định. Đó cũng là nền tảng để Hải Phòng không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn từng bước nâng cao vị thế, khẳng định bản sắc của thành phố Cảng trong giai đoạn mới.