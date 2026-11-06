Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân

Nông dân thăm đồng tại TDP Phú Hòa.

Tại tổ dân phố (TDP) Kim Bình, phường Hàm Thắng, 16 hộ dân tham gia mô hình “Sản xuất lúa chất lượng cao hướng hữu cơ theo liên kết chuỗi” trên diện tích 15,25 ha đã từng bước thay đổi tập quán canh tác. Nông dân được hướng dẫn giảm lượng giống gieo sạ, tăng sử dụng phân hữu cơ, ưu tiên thuốc bảo vệ thực vật sinh học và tưới nước ướt - khô xen kẽ.

Theo bà Đỗ Thị Lý - cán bộ phụ trách mô hình (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng), lượng giống gieo sạ đã giảm từ 20 - 25 kg xuống còn 14 kg/sào đối với giống ST25. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí, tạo độ thông thoáng cho ruộng lúa, hạn chế sâu bệnh. Qua theo dõi, năng suất lúa ST25 đạt 68 tạ/ha, cao hơn mức 61 tạ/ha của giống TH6 sản xuất đại trà. Chi phí giảm khoảng 3,37 triệu đồng/ha; lợi nhuận cao hơn khoảng 17,87 triệu đồng/ha so với đối chứng. Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật còn 3 - 4 lần/vụ, so với 7 - 10 lần ở ruộng ngoài mô hình; lượng phân hóa học giảm khoảng 25 - 30% so với vụ trước.

Anh Nguyễn Hữu Tịnh, hộ tham gia mô hình cho biết, sản xuất theo hướng hữu cơ giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí. Người dân cũng chú trọng tuân thủ quy trình kỹ thuật nhằm tạo sản phẩm đồng đều, bảo đảm chất lượng.

Tại TDP Phú Hòa, mô hình “Sản xuất lúa chất lượng cao áp dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến 1 phải 6 giảm” đang triển khai trên diện tích 20,7 ha với 28 hộ tham gia. Anh Trần Ngọc Phụng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân TDP Phú Hòa cho biết: Sau 45 ngày xuống giống, trà lúa sinh trưởng tốt, chưa phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Nông dân đã mạnh dạn chuyển dần từ giống lúa cũ đại trà TH6, ML48 sang OM18 nhằm giảm sâu bệnh. Đồng thời, ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa bền vững SRP giảm chi phí sản xuất, nâng chất lượng hạt lúa.

Cán bộ nông nghiệp xã Đông Giang hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác cà phê

Hiện phường Hàm Thắng có hơn 284 ha lúa và khoảng 400 ha cây ăn quả, rau màu. Trước thực tế sản xuất còn chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, liên kết tiêu thụ hạn chế, địa phương đã chú trọng chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng mô hình phù hợp, nâng cao hiệu quả canh tác và gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ để cải thiện chất lượng, giá trị nông sản.

Tại xã Đông Giang, hơn 87% dân số là đồng bào K’ho, toàn xã hiện có hơn 1.700 ha cây lâu năm và hơn 2.120 ha cây hằng năm. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, địa phương quan tâm hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng, điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Cùng với việc từng bước hình thành vùng chuyên canh sầu riêng tại Buôn Cùi với 4 mã số vùng trồng, triển khai mô hình thâm canh 40 ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, địa phương chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Ông Bờ Rông Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Giang cho biết, trong năm 2026, Hội phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật, thu hút 470 lượt người tham gia; đồng thời mở lớp đào tạo nghề trồng cà phê cho 45 hội viên. Qua đó, giúp nông dân nâng cao kỹ năng canh tác, cải thiện năng suất và chất lượng nông sản. Đến nay, Hội Nông dân xã đã thành lập các tổ hội nghề nghiệp trồng sầu riêng, trồng cây ăn quả và trồng lúa nước tạo thêm điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình canh tác. Thông qua sinh hoạt tổ hội và các lớp hướng dẫn, nông dân được tiếp cận kỹ thuật chăm sóc cây trồng, xử lý ra hoa rải vụ, sản xuất theo hướng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế tình trạng “được mùa mất giá.