Mướt mắt cánh đồng rau củ quả tiền tỷ của thanh niên Hà Tĩnh

Sau 15 năm làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, anh Nguyễn Văn Dương (thôn Vân Lâm, xã Đan Hải) trở về quê, đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Trên vùng đất vốn khô cằn, anh xây dựng vùng chuyên canh rau, củ, quả, mang lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng.

Anh Dương cho biết, sau một năm tìm hướng phát triển kinh tế, tháng 5/2024, anh quyết định thuê lại vùng đất bạc màu, sản xuất kém hiệu quả để đầu tư trồng rau, củ, quả. Anh đã bỏ ra hơn 1,5 tỷ đồng cải tạo đất, đầu tư máy móc và hệ thống tiêu thoát nước, từng bước hình thành vùng sản xuất trên diện tích gần 12 ha.

Với quyết tâm xây dựng mô hình sản xuất mới, anh tập trung cải tạo vùng đất bị bỏ hoang nhiều năm. Công đoạn này tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền của để cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Hệ thống tưới tự động được anh đầu tư hàng trăm triệu đồng, giúp cây sinh trưởng tốt.

Công đã không phụ người, bây giờ nhìn cánh đồng rau củ quả của anh bạt ngàn, xanh mướt mắt, sản phẩm thu hoạch quanh năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ cà rốt, củ cải, su hào... cho đến các loại rau ăn lá được chăm sóc tỉ mỉ theo luống, tạo nên những đường vân xanh mướt đều tăm tắp dưới ánh nắng mặt trời.

Không khí sản xuất những ngày này nhộn nhịp hiện hữu trên khắp cánh đồng.

Nhiều loại củ quả như mướp, bí hồ lô, củ cải… hiện đang vào kỳ thu hoạch để mang đi tiêu thụ.

Anh Dương cho biết: “Tôi không để đất nghỉ mà luân canh, mùa nào trồng cây đó, phù hợp với nhu cầu thị trường. Vụ hè thu, tôi trồng dưa hấu, dưa lê; vụ đông trồng cà rốt, khoai tây và các loại rau màu khác. Tất cả đều được sản xuất theo hướng VietGAP. Thị trường tiêu thụ khá rộng, sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu”.

Việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng anh đều thuê người làm, nhằm giảm tải sức lao động trực tiếp và đẩy nhanh tiến độ mùa vụ

Với tổng diện tích canh tác trên, bình quân mỗi ngày anh xuất bán hàng tạ rau củ quả các loại. Tính từ năm 2025 cho đến nay, tổng thu nhập của anh gần 2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi toàn bộ chi phí cây giống, phân bón và nhân công, mô hình này mang lại nguồn lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng cho gia đình anh.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Dương còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập khá.

Cánh đồng rau củ quả của anh Nguyễn Văn Dương, thôn Vân Lâm, xã Đan Hải sản xuất quy mô lớn theo hướng luân canh, gối vụ giúp tận dụng tối đa đất đai, tăng sản lượng, mang lại thu nhập cao và bền vững. Mô hình không chỉ góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân, hướng tới sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích mà còn là biểu tượng cho sự trù phú, bình yên của một làng quê.

Video: Mô hình sản xuất rau củ quả cho thu nhập tiền tỉ