Điểm tựa cho phụ nữ từ cơ sở

Hội LHPN xã Hàm Kiệm quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn

Địa chỉ tin cậy của hội viên

Tại thôn Phú Thọ (xã Hàm Kiệm), ngôi nhà của chị Võ Thị Hằng từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Không có những buổi sinh hoạt tập trung, nơi đây duy trì sự gắn kết qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện gần gũi trong đời sống thường ngày. Bằng sự chân thành và nhiệt tình, chị Hằng luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ chị em khi cần. Ngôi nhà ấy cũng chính là điểm “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” được Hội LHPN xã lựa chọn từ năm 2012 đến nay.

Theo bà Nguyễn Thị Bảo Thuy, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Kiệm, mô hình được thành lập nhằm hỗ trợ, bảo vệ tạm thời những phụ nữ bị bạo lực gia đình hoặc có nguy cơ mất an toàn. Nhưng đáng mừng là trong 4 năm qua, mô hình chưa ghi nhận trường hợp nào phải tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh do bị bạo lực gia đình. Ngược lại, ngôi nhà của chị Hằng ngày càng trở thành điểm đến để chị em tìm kiếm sự tư vấn, chia sẻ những băn khoăn trong cuộc sống như: chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con...

Với chuyên môn trong ngành y, chị Hằng có điều kiện tư vấn, hướng dẫn chị em cách chăm sóc sức khỏe, nhận biết và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Chị cũng sẵn sàng lắng nghe các câu chuyện riêng tư bằng sự cảm thông. Qua các cuộc trò chuyện chân tình, người phụ nữ có thể vơi đi những lo lắng, thêm tự tin và tìm được hướng tháo gỡ phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Bảo Thuy cho biết thêm: “Từ một địa điểm được bố trí để hỗ trợ khẩn cấp, “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” đã mở rộng ý nghĩa bằng sự hiện diện thường xuyên trong đời sống hội viên. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi UBND tỉnh đang triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới hỗ trợ ngay tại cơ sở, đưa hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ đến gần hơn với từng hoàn cảnh”.

Đa dạng mô hình, mở rộng cơ hội phát triển

Không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, các cấp hội còn chủ động xây dựng những mô hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng nhóm hội viên. Từ phụ nữ cao tuổi, tiểu thương đến những chị em làm kinh tế, hướng đến giúp phụ nữ chủ động hơn trong đời sống và thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thuận cho biết: “Mỗi nhóm phụ nữ có nhu cầu và mối quan tâm khác nhau, vì vậy hội lựa chọn cách tập hợp phù hợp để chị em dễ dàng tham gia. Với phụ nữ cao tuổi ở tổ dân phố Đại Thiện, mô hình “Tổ phụ nữ cao tuổi số” tạo cơ hội để các bà, các chị làm quen với điện thoại thông minh, học cách tiếp cận thông tin và sử dụng những tiện ích phục vụ cuộc sống. Còn tại chợ, các “Tổ phụ nữ tiểu thương số”, sẽ giúp chị em hằng ngày gắn bó với việc buôn bán từng bước đổi mới cách thức kinh doanh”.

Hội LHPN các xã, phường xây dựng những mô hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng nhóm hội viên

Bên cạnh đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” lại thu hút hội viên bằng những việc làm gần gũi như: thu gom, phân loại rác thải tại gia đình. Mỗi mô hình là một cách để chị em tìm thấy sự đồng cảm, có thêm bạn đồng hành và cùng tham gia những hoạt động thiết thực.

Còn tại xã Hồng Sơn, nhận thấy nhiều gia đình hội viên còn khó khăn, các chi hội đã thành lập mô hình gắn với chăm lo an sinh của phụ nữ và trẻ em, tiêu biểu là mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải thành tiền”, “Hũ gạo tình thương”. Không chỉ vận động hội viên chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm từ những việc làm nhỏ mà các mô hình còn tạo nguồn quỹ, nguồn hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Từ những nhu cầu gần gũi trong đời sống, các mô hình đã tạo thêm lý do để phụ nữ tham gia sinh hoạt, gặp gỡ và gắn bó với nhau. Chính sự tương trợ ấy góp phần đưa hoạt động hội đến gần hơn với hội viên, mở rộng khả năng tập hợp phụ nữ và nâng cao vị thế phụ nữ tại địa phương.