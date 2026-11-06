Đảng viên gắn bó, đồng hành cùng Nhân dân

Bí thư Chi bộ thôn Đạ Nhim Thang Nai Thủy (giữa) đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đảng viên đi trước

Ở thôn 12, xã Hòa Ninh, nhiều tuyến đường trong thôn đã xuống cấp, vào mùa mưa đường lầy trơn khiến việc đi lại của người dân, học sinh gặp khó khăn, nông sản khó vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ vật liệu, Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường, Chi bộ thôn xác định muốn tạo đồng thuận thì đảng viên phải gương mẫu làm trước. Với vai trò chi ủy viên, anh K’Đoih tiên phong phá tường rào, hiến hơn 50 m2 đất vườn cà phê đang cho thu hoạch để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5 m. Sau đó, các hộ gia đình đảng viên khác trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, phá dỡ cổng, hàng rào, chặt cây phục vụ mở đường, không yêu cầu đền bù.

Từ việc làm cụ thể của đảng viên, Chi bộ thôn 12 tiếp tục vận động người dân. Các đảng viên được phân công đến từng hộ, cùng bàn bạc, giải thích lợi ích của tuyến đường và công khai phương án thực hiện. Với những hộ còn băn khoăn về đất đai, cây trồng, sự gương mẫu của đảng viên trở thành cơ sở để tạo niềm tin, thống nhất cách làm. Kết quả, 100% hộ dân dọc tuyến đường, chủ yếu là đồng bào DTTS đã tự nguyện phá dỡ cổng, hàng rào, hiến gần 1.000 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công. Tuyến đường được mở rộng, trải thảm nhựa giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Diện mạo thôn cũng có nhiều đổi thay, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết qua những việc chung.

“Với vai trò là đảng viên, tôi cùng các đồng chí trong chi bộ đã đi đầu hiến đất làm đường. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tin và thực hiện, không thể chỉ bằng những lời nói mà phải có hành động thực tế của người đảng viên. Khi người dân thấy đảng viên làm vì lợi ích chung, người dân sẽ tin tưởng và làm theo”, anh K’Đoih cho biết.

Anh K Đoih, Chi ủy viên Chi bộ thôn 12, xã Hòa Ninh tích cực vận động người dân hiến đất làm đường bằng hành động thực tế của người đảng viên

Là một trong những hộ tự nguyện phá dỡ cổng, hàng rào trị giá hơn 100 triệu đồng và hiến hơn 40 m2 đất để mở rộng đường, chị Ka Hơn, thôn 12 chia sẻ: “Khi được các đảng viên trong chi bộ tuyên truyền, vận động, nhất là tiên phong hiến đất làm đường, tôi và bà con trong thôn cũng sẵn sàng hiến đất để có con đường rộng đẹp, giúp việc đi lại thuận lợi hơn”.

Cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Sau sắp xếp, sáp nhập từ thôn Đa Ra Hoa và thôn Đạ Tro, dân số thôn Đạ Nhim, xã Lạc Dương tăng lên nhiều, chủ yếu là đồng bào DTTS. Với địa bàn đồi núi, dân cư sống phân tán, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, Chi bộ thôn Đạ Nhim xác định tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Bí thư Chi bộ thôn Đạ Nhim Thang Nai Thủy cho hay, với 32 đảng viên, chi bộ đã phân công từng đảng viên phụ trách nhóm dân cư, gắn bó với từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.

Không những vậy, vai trò của đảng viên còn được thể hiện trong hỗ trợ những hộ khó khăn phát triển kinh tế. Các đảng viên được phân công phụ trách hộ nghèo chủ động nắm hoàn cảnh, điều kiện sản xuất để cùng người dân lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Với những hộ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hoặc chưa xác định được hướng sản xuất, đảng viên cùng bàn cách làm, hướng dẫn từ lựa chọn cây, con giống đến tổ chức sản xuất; đồng thời phối hợp với thôn, xã để tiếp cận các chính sách hỗ trợ khi cần thiết.

Chị Ka Hơn (phải) sẵn sàng phá dỡ cổng, hàng rào trị giá hơn 100 triệu đồng để hiến đất làm đường

Từ những việc làm cụ thể, tiên phong, đảng viên ở cơ sở đã tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Khi gắn bó với Nhân dân, đảng viên không chỉ làm nhiệm vụ chính trị mà còn là “cầu nối”, là tấm gương trong ứng xử, lối sống đến trách nhiệm xã hội. Niềm tin của Nhân dân được xây dựng từ những điều giản dị mà bền chặt.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định nguyên tắc: “Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên, ở bất cứ cương vị nào, đều là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Nhân dân tin Đảng, niềm tin đó không chỉ được bồi đắp bằng hiệu quả lãnh đạo, bằng những kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày, mà bằng sự gần gũi, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên.