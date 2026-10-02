Đàm Vĩnh Hưng đón tuổi 55 ở Đà Lạt

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung vào việc kinh doanh. Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nam ca sĩ đã mời bạn bè lên Đà Lạt đón tuổi mới và tận hưởng không gian quán cafe anh làm chủ.

Nhiều bạn bè nghệ sĩ đã dành thời gian chung niềm vui ở tuổi 55 với Đàm Vĩnh Hưng.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đứng trên sân khấu, vẫn làm nhạc và xuất hiện trong những chương trình phù hợp. Tuy nhiên, cuộc sống của nam ca sĩ hiện tại không còn chỉ xoay quanh ánh đèn sân khấu. Sau nhiều năm bận rộn với công việc, anh dành nhiều sự quan tâm hơn cho con trai Polo và những điều bình dị trong cuộc sống.

Nếu trước đây Đàm Vĩnh Hưng thường được nhắc đến với hình ảnh một ca sĩ có lịch làm việc dày đặc, cá tính mạnh và luôn xuất hiện nổi bật, thì những năm gần đây, anh có thêm một vai trò rất khác: làm cha.

Polo là cậu bé được Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tình cảm. Nam ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc hai bố con bên nhau, từ những chuyến đi chơi, ăn uống đến các hoạt động thường ngày. Với anh, việc đồng hành cùng con không chỉ là chăm sóc mà còn là cách để hai bố con hiểu nhau hơn.

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ trên Facebook rằng từ khi có con, anh thay đổi nhiều suy nghĩ. Trước đây, công việc gần như chiếm phần lớn thời gian, còn hiện tại, anh biết sắp xếp lại lịch trình để có những khoảng thời gian dành cho Polo.

Cậu bé cũng dần quen với cuộc sống có bố là người nổi tiếng. Polo nhiều lần theo Đàm Vĩnh Hưng đi biểu diễn, đi du lịch và gặp gỡ những người bạn của bố.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc với con trai cùng nhịp công việc vừa đủ.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, anh bắt đầu hoạt động ca hát từ những năm 1990 và trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến với các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng phát hành nhiều album, liveshow và có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Góc khuất, Nửa vầng trăng, Thành phố buồn... Anh cũng được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và hoạt động nghệ thuật sôi nổi.