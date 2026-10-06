Giữa đám cưới, chú rể có hành động 'lạ' khiến cô dâu khó xử

Mới đây, một đám cưới tại An Huy, Trung Quốc gây chú ý bởi biểu cảm và thái độ của chú rể trong lúc xuất hiện trước các khách mời.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, đám cưới được tổ chức tại một không gian sang trọng với khu vực làm lễ được phủ đầy hoa.

Trong ngày trọng đại, chú rể diện vest chỉnh tề, tay cầm hoa và một tay đút túi quần. Anh bước về phía cô dâu với dáng vẻ khá thản nhiên. Đáng chú ý, biểu cảm trên gương mặt chú rể không cho thấy sự vui vẻ.

Ảnh: Sohu

Khi tiến đến trước mặt cô dâu, chú rể trao bó hoa nhưng gần như không thể hiện sự tương tác tình cảm rõ ràng. Trong khi đó, cô dâu mặc váy cưới màu trắng, đứng bên cạnh với vẻ khá dè dặt.

Sự tương phản giữa không khí vui vẻ của một đám cưới và biểu cảm lạnh nhạt của chú rể nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người chứng kiến. Một số khách mời sau đó đã ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng trong ngày cưới, việc chú rể giữ thái độ quá lạnh lùng có thể khiến cô dâu cảm thấy khó xử. Một số bình luận chỉ trích việc người đàn ông liên tục để một tay trong túi quần, cho rằng dáng vẻ này khiến anh trông thiếu tự nhiên khi đứng cạnh cô dâu.

Một cư dân mạng viết rằng đám cưới là ngày đáng lẽ cả hai phải vui vẻ, vì vậy biểu cảm của chú rể khiến họ cảm thấy khó hiểu.

Một số người khác lại cho rằng chỉ từ đoạn video ngắn rất khó biết chính xác tâm trạng hay diễn biến toàn bộ câu chuyện. Chú rể có thể đang căng thẳng, mệt mỏi hoặc đơn giản không quen thể hiện cảm xúc trước đám đông. Vì vậy, việc kết luận về tính cách hay cuộc hôn nhân của hai người chỉ dựa trên một khoảnh khắc là không nên.

Dù vậy, đoạn video vẫn mở ra cuộc tranh luận về cách các cặp đôi thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau trong ngày cưới.

Hôn nhân có thể bình dị, không nhất thiết lúc nào cũng phải ở trong trạng thái nồng nhiệt, lãng mạn. Tuy nhiên, sự tôn trọng, giữ thể diện cho nhau và sự thấu hiểu là những điều tuyệt đối không thể thiếu. Nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản dành cho đối phương cũng không thể làm được lại còn bày ra bộ mặt khó chịu, khiến người khác mất thiện cảm trong ngày trọng đại như đám cưới, thì dù có ngoại hình điển trai, sáng sủa hay sở hữu nhiều tiền bạc đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.