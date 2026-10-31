Đại chiến vì ngôi đầu

Tâm điểm vòng 6 V-League 2026/27 là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (áo sáng) và Công an Hà Nội.

Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội (31-10): Tâm điểm chảo lửa Vinh

SLNA chính là bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại khi sở hữu chuỗi 5 trận bất bại (3 thắng, 2 hòa). Sự ăn ý của dàn cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Quang Vinh cùng tinh thần thi đấu rực lửa đang giúp đội bóng xứ Nghệ chiễm chệ trên đỉnh bảng. Trong khi đó, đương kim vô địch Công an Hà Nội đang lấy lại guồng quay chiến thắng sau màn lội ngược dòng thót tim 3-2 trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite giữa tuần.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA chọn lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khoa học, tận dụng tối đa tốc độ của tuyến trên. Trong khi đó, đội khách sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội với sự trở lại ấn tượng của Đoàn Văn Hậu kết hợp cùng Leo Artur và Brayan Perea đang có phong độ săn bàn cao.

Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội đầu bảng và ứng viên vô địch. Nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, SLNA sẽ xây chắc ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng ngay tại chảo lửa Vinh sẽ giúp Công an Hà Nội chính thức vượt qua đối thủ để vươn lên chiếm vị trí số 1.

Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel (31-10): Thử thách tại Thiên Trường

T. Nam Định bám sát ngay phía sau SLNA với 10 điểm (hiệu số +7). Đội chủ sân Thiên Trường duy trì sự ổn định nhờ chiều sâu dàn ngoại binh chất lượng. Trái ngược hoàn toàn, Thể Công Viettel đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường và vừa nhận thất bại nặng nề tại cúp châu Á.

Ở trận đọ sức này, HLV Vũ Hồng Việt có đầy đủ quân bài quan trọng như Tuấn Anh, Văn Đạt, Tuấn Hải cùng các ngoại binh chất lượng ở cả 3 tuyến. Sân nhà Thiên Trường luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Ngược lại, HLV Velizar Popov đang bất lực trước cuộc khủng hoảng chấn thương và sự sa sút tinh thần nghiêm trọng của toàn đội. Hàng thủ rách rưới sẽ là điểm yếu chí mạng khi phải chống đỡ sức ép liên tục của Nam Định.

Nếu SLNA sảy chân trước Công an Hà Nội, T. Nam Định chỉ cần một chiến thắng trước Thể Công Viettel là đủ điều kiện vươn lên chiếm lấy ngôi đầu bảng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để nhà cựu vương tích lũy điểm số tối đa.

Hải Phòng vs TP Đồng Nai (31-10): Tìm lại niềm vui tại Lạch Tray

Hải Phòng (6 điểm, hạng 8) cần gỡ gạc sau thất bại 1-2 trước H. Hà Tĩnh. Trận đấu trên sân nhà gặp tân binh Đồng Nai là cơ hội bằng vàng để thầy trò HLV Đặng Văn Thành bứt phá lên nhóm giữa bảng xếp hạng. Đồng Nai hiện đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 5 vòng và chưa ghi được bàn thắng nào.

Có lợi thế sân bãi cùng bộ đôi tấn công Tagueu- Makaric luôn nguy hiểm trong các tình huống không chiến và tổ chức hãm thành từ hai biên.Một chiến thắng nhẹ nhàng tại Lạch Tray sẽ giúp Hải Phòng củng cố vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng, trong khi TP Đồng Nai tiếp tục đối mặt với nguy cơ chìm sâu dưới đáy bảng.

Công an TP.HCM vs SHB Đà Nẵng (1-11): Bám đuổi nhóm dẫn đầu

Công an TPHCM vừa có chiến thắng vô cùng quan trọng ở vòng 5 để vươn lên áp sát top đầu với 10 điểm (xếp thứ 5). Trong khi đó, SHB Đà Nẵng (6 điểm) cũng thể hiện sự khó chịu khi vượt qua Hà Nội FC ở vòng đấu trước để giải tỏa áp lực.

Đội chủ nhà đang thể hiện lối chơi phòng ngự phản công thực dụng và cực kỳ hiệu quả. Chân sút Tiến Linh cùng các ngoại binh tuyến trên luôn biết cách giải quyết trận đấu ở những thời điểm then chốt. SHB Đà Nẵng đề cao lối chơi tập thể nhưng vẫn bộc lộ sự thiếu tập trung ở khoảng 15 phút cuối trận, Đây là bài toán mà HLV Lê Đức Tuấn cần có lời giải để có điểm.

Với việc các đội xếp trên như SLNA, Công an Hà Nội chạm trán nhau hay T. Nam Định phải chạm trán “cạ cứng”, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Công an TPHCM tích lũy đủ điểm số để chen chân vào top 3, thậm chí sẵn sàng đánh chiếm vị trí dẫn đầu nếu các kết quả còn lại diễn ra thuận lợi.

* Kết quả các trận đấu ngày 30-10:

Đông Á Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1;

Bắc Ninh FC vs Hoàng Anh Gia Lai: 1-0.