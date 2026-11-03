Ronaldo vắng mặt tại AFC Champions League Elite

Sự vắng mặt siêu sao người Bồ Đào Nha diễn ra giữa lúc những lo ngại an ninh liên tục ảnh hưởng đến lịch thi đấu tại Ả Rập Xê-út.

Chỉ một tuần trước, trận Al Nassr gặp Al Wasl phải hoãn do đại diện UAE từ chối đến Riyadh vì lo ngại an toàn.

Trước đó, cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Neftchi Fergana cũng phải lùi giờ khai cuộc khoảng 20 phút vì cảnh báo an ninh.

Trong bối cảnh đó, việc Ronaldo không cùng Al Nassr sang Uzbekistan càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, HLV Ange Postecoglou khẳng định quyết định của ông xuất phát từ vấn đề chuyên môn, thay vì những lo ngại an ninh.

“Tôi để họ nghỉ ngơi vì áp lực từ lịch thi đấu và việc phải di chuyển nhiều”, nhà cầm quân người Australia giải thích về sự vắng mặt của bộ ba ngôi sao Ronaldo, Kingsley Coman và Mohamed Simakan.

Ronaldo vắng mặt trong trận đấu thuộc AFC Champions League Elite tối 2/11 (giờ Hà Nội).

Điều này diễn ra đúng lúc Ronaldo đang duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Chỉ vài ngày trước, siêu sao 41 tuổi lập hat-trick trong vòng 15 phút, giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3 tại Saudi Pro League.

Cú hat-trick mới nhất đưa chân sút người Bồ Đào Nha chạm mốc 985 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 15 pha lập công. Tính từ đầu mùa, anh đã ghi 9 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường.

Dù vậy, HLV Postecoglou vẫn ưu tiên giữ sức cho các trụ cột khi Al Nassr phải thi đấu liên tục. Đội bóng Ả Rập Xê-út còn chuyến làm khách của Al Hazem tại Saudi Pro League vào ngày 6/11, trận đấu Ronaldo được kỳ vọng trở lại đội hình.

Dù thiếu chân sút số 1 nhưng Al Nassr vẫn thắng đậm Pakhtakor 6-2. Tiền đạo Joao Felix tỏa sáng với cú đúp cùng 2 kiến tạo, giúp đại diện Saudi Pro League giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại AFC Champions League Elite.