Đội của Công Phượng lập kỷ lục buồn tại V-League

CLB Thành phố Đồng Nai chưa có bàn thắng nào ở mùa giải năm nay,

CLB Thành phố Đồng Nai đi vào lịch sử V-League theo cách không mong muốn khi trở thành đội bóng đầu tiên trải qua 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Thành tích đáng thất vọng này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trên hàng công của đội bóng do HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt. Trước đó, một số CLB như Thanh Hóa tại V-League 2019 hay An Giang ở mùa giải 2014 từng trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Tuy nhiên, chưa đội bóng nào có khởi đầu bế tắc như Đồng Nai ở mùa giải năm nay.

Không chỉ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, Đồng Nai còn phải đối mặt với nguy cơ rơi sâu hơn trên bảng xếp hạng. Lịch sử V-League từng chứng kiến ba đội bóng trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, gồm An Giang (2014), Thanh Hóa (2019) và Đà Nẵng (2024-2025).

Trong số này, Đà Nẵng và An Giang chỉ có được chiến thắng đầu tiên ở vòng 12, còn Thanh Hóa phải chờ đến vòng 16 mới chấm dứt chuỗi trận không thắng. Đáng chú ý, cả ba đội bóng kể trên đều phải tham dự trận play-off trụ hạng. Đà Nẵng và Thanh Hóa may mắn ở lại V-League, trong khi An Giang phải xuống hạng.

Ở những vòng đấu tiếp theo, thử thách dành cho Đồng Nai sẽ không hề dễ dàng. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lần lượt phải chạm trán những đối thủ mạnh như Hà Nội FC, Công an TP.HCM và Ninh Bình. Bên cạnh đó, các cuộc đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như Thanh Hóa hay Hoàng Anh Gia Lai cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, Đồng Nai hoàn toàn có thể phải đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ trở lại giải hạng Nhất.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Nguyễn Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện sức mạnh tấn công của đội bóng. Ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 1995 đã ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo tại Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, tại V-League, Công Phượng mới chỉ ra sân 4 trong tổng số 6 trận đấu và chưa có nhiều thời gian thi đấu. Đặc biệt, ở hai vòng gần nhất, chân sút này phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Sự thiếu vắng của Công Phượng phần nào ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Đồng Nai. Trong khi đó, những chân sút khác như Ivan, Thanh Bình và Tuấn Tài cũng chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Với hàng công đang gặp nhiều vấn đề, Đồng Nai cần sớm tìm ra lời giải nếu không muốn tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng quên tại V-League.