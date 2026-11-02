Trợ lý Nguyễn Văn Biển tạm thay HLV Popov ở Thể Công Viettel
Đội bóng áo lính trở thành CLB đầu tiên tại V-League 2026/27 thay tướng sau chuỗi thành tích sa sút đáng thất vọng. Ngay sau trận thua 1-3 trước T. Nam Định, HLV Popov xin từ chức và được ban lãnh đạo Thể Công Viettel chấp nhận.
Theo nhiều nguồn tin, trợ lý Nguyễn Văn Biển sẽ tạm quyền dẫn dắt Thể Công Viettel ở chuyến làm khách trước Seoul FC (Hàn Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League Two. Thậm chí, cựu hậu vệ của Hà Nội FC có thể sẽ dẫn dắt đội bóng áo lính trong cả trận tiếp đón CLB Đ. Thanh Hóa tại vòng 7 V.League.
Nguyễn Văn Biển chính là trợ lý của HLV Popov trong giai đoạn vừa qua, từng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam, thi đấu thành công trong màu áo Nam Định và Hà Nội FC.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tro-ly-nguyen-van-bien-tam-thay-hlv-popov-o-the-cong-viettel-post360309.html