MU trước cơ hội bán Fernandes với giá 55 triệu euro

Fernandes có thể chia tay MU trong tháng 1/2027.

Theo Tuttomercatoweb, đội bóng Saudi Arabia dự kiến gửi đề nghị trị giá 55 triệu euro tới MU vào tháng 1/2027. Đây được xem là nỗ lực thứ hai của Al-Hilal sau khi thất bại trong việc tiếp cận tiền vệ 32 tuổi ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Khi đó, Fernandes từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia vì muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi cho rằng ban lãnh đạo MU sẵn sàng chấp thuận để mình ra đi.

Tương lai của Fernandes tại Old Trafford hiện tiếp tục trở thành dấu hỏi lớn. Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến hè 2027, trong khi quá trình đàm phán gia hạn được cho là rơi vào bế tắc. Điều này mở ra cơ hội để Al-Hilal trở lại với thương vụ từng bỏ lỡ.

Ở tuổi 32, Fernandes vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình MU. Dù vậy, những khó khăn kéo dài của đội bóng thành Manchester cùng sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện có thể khiến tiền vệ này phải cân nhắc tương lai.

Nếu không đạt được thỏa thuận hợp đồng mới, kỳ chuyển nhượng tháng 1 có thể trở thành bước ngoặt đối với tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Al-Hilal được cho là sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo anh sang Saudi Arabia.

Tuy nhiên, chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới MU. Những thông tin về khả năng Fernandes ra đi vẫn dừng ở mức đồn đoán, nhưng sức ép từ Al-Hilal chắc chắn sẽ khiến tương lai của đội trưởng "Quỷ đỏ" trở nên khó đoán.

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