Siêu sao Zeus sắp rời 'gã nhà giàu' HLE?

Zeus có khả năng sẽ rời Hanwha Life Esports sau khi kết thúc hợp đồng vào tháng 11 tới. Ảnh: Inven.

Theo Inven Korea, Tuyển thủ đường trên Choi Woo-je (Zeus) vừa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Hanwha Life Esports (HLE). Dù vậy, hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn hiệu lực đến giữa tháng 11, đồng nghĩa hai bên vẫn có thời gian thương lượng trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Cụ thể, theo tờ Inven đưa tin ngày 2/11, Zeus đưa ra quyết định từ chối đề nghị gia hạn sau khi thay đổi người đại diện. Tuyển thủ này được cho là muốn tham gia thị trường chuyển nhượng tự do (Free Agency – FA) để các đội tuyển khác có cơ hội đánh giá và đưa ra đề nghị.

Nếu không đạt thỏa thuận mới với HLE, ngôi sao đường giữa của HLE có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng sắp tới, đặc biệt khi nhiều đội tuyển sẽ có cơ hội cạnh tranh chữ ký của anh.

Đại diện HLE xác nhận hai bên vẫn đang trao đổi về tương lai của tuyển thủ. "Chúng tôi vẫn đang liên tục thảo luận với tuyển thủ", đại diện của đội tuyển cho biết. Việc các đội tuyển LCK chủ động đàm phán gia hạn hợp đồng với tuyển thủ trước CKTG là thông lệ thường thấy. Theo Inven, HLE không phải đội duy nhất tiến hành các cuộc thương lượng như vậy.

Theo SheepEsports, sau khi HLE bị loại, Zeus cho biết trong một buổi phỏng vấn rằng "Đội tuyển đã dựa vào khoảnh khắc cá nhân mà thiếu đi tính gắn kết tập thể". Ảnh: LoLEsports.

Thông tin về tương lai Zeus được công bố ngay sau khi HLE khép lại hành trình tại CKTG 2026. Ngày 1/11, đội tuyển này để thua Bilibili Gaming (BLG) với tỷ số 0-2 trong trận đấu quyết định suất vào tứ kết, qua đó bị loại tại vòng Swiss.

Trước đó, HLE đã giành chức vô địch Mid-Season Invitational (MSI) 2026, nhưng không thể tiến sâu tại giải đấu lớn nhất năm.

Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu Zeus tham gia thị trường FA, anh có thể trở thành tuyển thủ được săn đón hàng đầu trong mùa chuyển nhượng năm nay. Với vị thế của một tuyển thủ đường trên hàng đầu LCK, sự xuất hiện của Zeus trên thị trường có thể thu hút sự quan tâm từ nhiều đội tuyển.

Trong khi đó, HLE đang phải tính toán đội hình cho mùa giải tiếp theo sau kết quả không như kỳ vọng tại CKTG. Việc giữ chân Zeus vì thế trở thành một trong những vấn đề quan trọng của đội tuyển. Dù vậy, hiện chưa có thông báo chính thức về việc anh ra đi hay đạt thỏa thuận gia hạn.

Zeus cũng từng có một lần thay đổi đội tuyển gây nhiều chú ý. Sau khi trưởng thành từ hệ thống đào tạo và thi đấu cho đội hình chính T1 từ năm 2020, anh rời tổ chức vào tháng 11/2024, ngay sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch CKTG lần thứ hai liên tiếp. Điểm đến tiếp theo của Zeus chính là Hanwha Life Esports.

Quá trình chia tay T1 cũng kéo theo tranh cãi giữa đội tuyển và công ty đại diện THE PLAY của anh. Đến tháng 6/2025, đại diện T1 thừa nhận tổ chức đã xử lý tình huống chưa tốt, đồng thời khẳng định mâu thuẫn chủ yếu phát sinh giữa đội tuyển và công ty đại diện, thay vì trực tiếp với Zeus.