Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chỉ đạo nóng vụ HLV Park Hang-seo bị thóa mạ

Sự việc xảy ra ở trận Pattaya United hòa Kanchanaburi FC 2-2 tại vòng 9 giải Thai-League 2 (hạng hai Thái Lan) 2026/27 diễn ra tối 1-11.

Sau trận, khi các thành viên đội Kanchanaburi đang di chuyển vào đường hầm sân, một nhóm cổ động viên chủ nhà Pattaya United từ khán đài đã lớn tiếng chửi bới, dùng lời lẽ miệt thị HLV Park Hang-seo; chế giễu tiền đạo John Baggio (quốc tịch Madagascar, người ghi bàn mở tỷ số cho Kanchanaburi) là "thằng lùn", "con khỉ"...

Nhiều video ghi lại vụ việc được chia sẻ, lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, gây hình ảnh xấu cho giải đấu.

Chủ tịch FAT - bà Nualphan Lamsam yêu cầu xử nghiêm vụ thầy trò HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc tại giải hạng hai Thái Lan

Trước sự việc trên, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định kiên quyết phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc, sắc tộc trong bóng đá, dù xảy ra trên sân, khu vực xung quanh sân vận động hay các nền tảng mạng xã hội.

FAT nhấn mạnh, những hành vi này làm tổn hại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá.

Chủ tịch FAT - bà Nualphan Lamsam yêu cầu ban tổ chức giải khẩn trương thu thập thông tin, xử nghiêm theo quy định.

Truyền thông Thái Lan dẫn Quy định về kỷ luật của FAT, cho biết với hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào thầy trò HLV Park Hang-seo, ban tổ chức sân của CLB Pattaya United đối mặt án phạt cao nhất 500.000 baht (380 triệu đồng) và cấm sử dụng sân nhà (treo sân) có thời hạn.

Cổ động viên có lời lẽ, hành động phân biệt chủng tộc có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 baht (7,6 triệu - 38 triệu đồng), cấm vào sân từ 1 đến 4 trận liên tiếp.