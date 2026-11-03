Va chạm kinh hoàng khiến cầu thủ bất tỉnh ở giải Tây Ban Nha

Pha va chạm cực kỳ nguy hiểm.

Sự cố xảy ra ở phút 90+7 khi Tenerife và Andorra đang hòa nhau với tỷ số 2-2. Trong nỗ lực tổ chức đợt phản công cuối cùng, Tenerife phất bóng dài lên phía trước để Jesus de Miguel băng xuống đón bóng.

Tuy nhiên, thủ môn Jesus Owono của Andorra lập tức lao khỏi vùng cấm, áp sát khu vực giữa sân nhằm ngăn chặn đối phương. Pha băng ra thiếu kiểm soát khiến Owono va chạm cực mạnh với De Miguel, trong đó đầu gối của thủ môn này đập trực tiếp vào vùng đầu tiền đạo Tenerife.

Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Owono. Nhưng sự chú ý lúc này không còn nằm ở quyết định kỷ luật, mà tập trung hoàn toàn vào tình trạng của De Miguel. Chân sút Tenerife ban đầu quằn quại vì đau đớn trên sân, trước khi nằm ngửa và có dấu hiệu bất tỉnh. Các đồng đội lập tức lao đến, liên tục ra hiệu yêu cầu đội ngũ y tế khẩn cấp vào sân. Nhiều cầu thủ ôm đầu hoảng loạn, thậm chí bật khóc khi chứng kiến tình trạng của tiền đạo 29 tuổi.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự cố, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu. De Miguel sau đó được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Đại học Nuestra Senora de Candelaria. Theo thông báo từ Tenerife, cầu thủ này đang trong tình trạng ổn định dù chấn thương được đánh giá nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Owono là cầu thủ thứ ba bị truất quyền thi đấu trong trận này. Trước đó, Dani Martin của Tenerife và Lautaro de Leon bên phía Andorra cũng phải nhận thẻ đỏ.

Tenerife dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Christian Gomis và Enric Gallego. De Leon rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền nhưng sau đó bị đuổi khỏi sân vì va chạm với thủ môn Martin. Ít phút sau, Martin nhận thẻ vàng thứ hai. Stefan Golubovic gỡ hòa 2-2 cho Andorra trước khi trận đấu bị đình chỉ bởi tai nạn kinh hoàng ở phút bù giờ.