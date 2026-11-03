Dấu chấm hết cho Grealish?

Greralish liên tục bị Everton gạch tên.

Trong chuyến làm khách trước Newcastle tại vòng 9 Ngoại hạng Anh rạng sáng 3/11, Grealish tiếp tục không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu. Everton đưa ra thông báo ngắn gọn: "Jack Grealish không đủ thể trạng thi đấu và do đó không có tên trong đội hình".

Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp ngôi sao 31 tuổi bị loại khỏi đội hình. Trước đó, anh cũng vắng mặt ở trận Everton thắng Newcastle 3-1 tại League Cup hôm 30/10. Tuy nhiên, nguyên nhân lần này không đơn thuần nằm ở vấn đề thể lực.

Theo truyền thông Anh, HLV David Moyes quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật sau khi Grealish tự ý vắng mặt trong buổi tập. Cầu thủ này trải qua hai đêm tiệc tùng tại các quán bar và địa điểm karaoke ở London cũng như Cheshire trong những ngày 19 và 20/10.

Chuyến vui chơi bắt đầu sau khi Grealish tham dự lễ trao giải Pride of Britain tại London. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện tại một quán karaoke trước khi cùng bạn bè vui chơi đến khuya tại quán rượu The Mucky Pup. Một chuyến ghé thăm sân bowling ở Altrincham cũng nằm trong lịch trình của tiền vệ người Anh.

Những hành động trên khiến Everton không hài lòng và quyết định xử lý nội bộ. Trước đó, Grealish cũng bỏ lỡ trận thua Arsenal 0-2, nhưng đội bóng giải thích sự vắng mặt của anh xuất phát từ lý do sức khỏe.

Đây là cú đánh mạnh vào sự nghiệp của cầu thủ từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Anh. Mùa trước, Grealish thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Everton theo dạng cho mượn, nhưng chấn thương nghiêm trọng hồi tháng 1 khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn, đồng thời chấm dứt hy vọng góp mặt tại World Cup 2026.

Trở lại Everton theo hợp đồng cho mượn từ ngày 1/9, Grealish được kỳ vọng tìm lại phong độ. Tuy nhiên, sau 5 lần ra sân tại Premier League, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo. Những rắc rối mới nhất càng khiến tương lai của tiền vệ này trở nên mờ mịt.