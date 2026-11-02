Kỳ thủ 15 tuổi đánh bại đại kiện tướng, vô địch cờ chớp quốc gia

Kỳ thủ trẻ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt. (Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam)

Tối muộn 1/11, những ván đấu cuối cùng của nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra tại Cần Thơ đã khép lại với kết quả đáng chú ý. Nguyễn Nam Kiệt, kỳ thủ sinh năm 2011 của Hà Nội, xuất sắc giành chức vô địch bảng nam sau khi vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu của làng cờ Việt Nam.

Trải qua 9 ván đấu theo thể thức hệ Thụy Sĩ, Nam Kiệt giành 8 điểm, chiếm vị trí dẫn đầu để đoạt Huy chương vàng. Thành tích này càng ấn tượng khi trước giải, kỳ thủ 15 tuổi chỉ đứng thứ 12 trong danh sách hạt giống với hệ số Elo cờ chớp 2.244.

Trong hành trình đăng quang, Nam Kiệt tạo dấu ấn bằng chiến thắng trước Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, người sở hữu Elo 2.534 và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Kỳ thủ trẻ cũng đánh bại hai tuyển thủ Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc, những người vừa trở về sau khi tham dự Olympiad cờ vua 2026.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu diễn ra quyết liệt. Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh và nhà vô địch cờ tiêu chuẩn Trần Đăng Minh Quang cùng đạt 7,5 điểm. Nhờ chỉ số phụ tốt hơn, Trần Tuấn Minh giành Huy chương bạc, còn Trần Đăng Minh Quang nhận Huy chương đồng. Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp thứ tư với 7 điểm.

Chức vô địch quốc gia ở tuổi 15 tiếp tục nối dài những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Nam Kiệt. Trước đó, tại Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp trẻ thế giới 2025 tổ chức ở Hy Lạp, kỳ thủ này từng giành Huy chương vàng nội dung cờ nhanh U14 nam với 9 điểm sau 11 ván, gồm 8 thắng, 2 hòa và 1 thua. Đáng chú ý, Nam Kiệt vượt qua đàn anh Đầu Khương Duy trong cuộc cạnh tranh trực tiếp để giành ngôi vô địch.

Năm 2026, kỳ thủ Hà Nội tiếp tục có thành tích tốt tại Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á ở Singapore, giành Huy chương bạc cá nhân cờ chớp và Huy chương vàng đồng đội cờ chớp lứa tuổi U16 nam. Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ ổn định của một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của cờ vua Việt Nam.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiền. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình)

Ở bảng nữ nội dung cờ chớp, Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) cũng giành Huy chương vàng với 7,5 điểm sau 9 ván, bằng điểm Đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Đây là tấm Huy chương vàng thứ hai của Ngọc Hiền tại giải, sau chức vô địch cờ nhanh.

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Cần Thơ, thu hút 312 vận động viên thuộc 18 đơn vị tỉnh, thành, ngành và câu lạc bộ tham dự ở hai môn cờ vua và cờ vây. Riêng môn cờ vua có 240 vận động viên, tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ ASEAN.

Chức vô địch của Nguyễn Nam Kiệt không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn cho thấy tiềm năng của lớp kỳ thủ trẻ trong cuộc cạnh tranh với những tên tuổi giàu kinh nghiệm. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với công tác đào tạo lực lượng kế cận của cờ vua Việt Nam.