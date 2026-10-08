Đà Nẵng: 7 khu đất được lựa chọn cho thuê ngắn hạn đợt 3

Việc mở và xét duyệt hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: NGỌC HÀ

Các khu đất này được quy hoạch với mục đích thương mại dịch vụ và công trình giao thông. Việc mở và xét duyệt hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, với sự tham gia của đại diện các địa phương, đơn vị liên quan cùng các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất.

Tại buổi làm việc, Hội đồng xét duyệt kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu điều kiện tham gia, xác định mức giá đề xuất và lựa chọn tổ chức, cá nhân có mức giá hợp lệ cao nhất theo quy định đối với từng khu đất.

Kết quả, trong số 20 hồ sơ tham gia đăng ký, có 7 hồ sơ được lựa chọn để thuê ngắn hạn đối với 7 khu đất, thời hạn thuê là 60 tháng.

Thông qua hoạt động cho thuê đất ngắn hạn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý và khai thác quỹ đất công. Hoạt động này không chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, hạn chế tình trạng đất bỏ trống gây lãng phí tài nguyên.