Hà Nội: Người dân bàn giao mặt bằng dự án Trục không gian quốc lộ 1A

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A qua địa bàn TP Hà Nội đang được đẩy nhanh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 8 và 9-10, tại phường Tương Mai, máy xúc, máy phá dỡ chuyên dụng được huy động tháo dỡ công trình của các hộ dân đã hoàn tất thủ tục, nhận bồi thường và ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Các hộ dân chủ động thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án.

Ngay cạnh khu vực đang giải phóng mặt bằng, quán cà phê Nhân cũng chuyển đồ đạc, trang thiết bị sang địa điểm khác dù chưa đến thời hạn bàn giao. Đại diện cơ sở cho biết gia đình đang thu dọn tài sản, tháo dỡ một số hạng mục để chuẩn bị di dời.

Tại phường Tương Mai, máy xúc, máy phá dỡ chuyên dụng được huy động để tháo dỡ các công trình của những hộ dân đã hoàn tất thủ tục. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo phương án được phê duyệt, đợt 1, UBND phường Tương Mai chi trả tổng cộng 439 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 34 hộ dân. Trong sáng 7-10, 12 hộ đầu tiên đã nhận tiền với tổng số tiền 136 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Tương Mai cho biết địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhiều gia đình đang thu dọn tài sản, tháo dỡ một số hạng mục để chuẩn bị di dời. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại phường Phương Liệt, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh. Một số hộ dân đã chủ động bàn giao mặt bằng, nhiều hộ khác đăng ký tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất để phục vụ dự án.

Đoạn dự án qua phường Phương Liệt dài khoảng 1,5km, ảnh hưởng đến 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ. Phạm vi giải phóng mặt bằng còn liên quan đến 3 khu tập thể cũ cao 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ, một nhà tập thể cũ cao 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667m² đất giao thông do UBND phường quản lý.

Nhiều phương tiện được huy động để giải phóng mặt bằng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án dài hơn 36km, mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và hệ thống đường song hành, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đi qua 18 xã, phường, kết nối từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục động lực mới ở phía Nam Thủ đô, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, tăng kết nối giữa nội đô và cửa ngõ phía Nam.