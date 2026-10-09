Taseco Land dự kiến khởi công dự án khai thác 131 vòm cầu đường sắt Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội dự kiến triển khai loạt công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ giao thông, môi trường đến văn hóa, thương mại và du lịch.

Theo danh mục dự kiến được UBND TP Hà Nội công bố, một trong những dự án đáng chú ý là dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng cũng nằm trong nhóm công trình dự kiến khởi công.

Dự án được đề xuất thực hiện tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và Công ty cổ phần Bất động sản Taseco đã nộp văn bản đề nghị thực hiện dự án.

Taseco Land đề xuất triển khai dự án khai thác 131 vòm cầu đường sắt, hướng tới phát triển không gian văn hóa, thương mại và du lịch.

Dự án hướng tới cải tạo, khai thác không gian 131 vòm cầu đường sắt để phát triển các chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại và du lịch. Khu vực này có hệ thống vòm cầu với lịch sử hơn một thế kỷ, nằm trên trục Phùng Hưng - Gầm Cầu, ngay sát khu vực phố cổ.

Theo kế hoạch, phường Hoàn Kiếm xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, trong đó làm rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, hậu cần phục vụ kinh doanh, kết nối với các tuyến phố lân cận, cùng các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Phường cũng nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Trước đó, ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Trong buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan đến dự án, bảo đảm mặt bằng phục vụ các bước tiếp theo. Các phần việc được yêu cầu triển khai đồng bộ, song song, vừa thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa chủ động triển khai những nhiệm vụ cần thiết phục vụ dự án ngay sau khi khởi công.