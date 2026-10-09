Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về giải ngân đầu tư công trong 9 tháng

Nếu tính theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 97,61%. Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân của thành phố đang được duy trì ở mức cao, song khối lượng vốn cần giải ngân trong quý IV còn lớn, trong khi tiến độ giữa các chủ đầu tư, địa phương chưa đồng đều.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của thành phố hơn 24.100 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ chi tiết hơn 23.300 tỷ đồng, đạt 96,86% kế hoạch vốn được giao.

Tính đến ngày 24/9/2026, Bắc Ninh đứng đầu 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Đồng Thúy/BNEWS/TTXVN

Đến hết tháng 9, tổng vốn giải ngân đạt hơn 15.600 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương chiếm phần lớn với hơn 15.300 tỷ đồng, còn nguồn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 308 tỷ đồng. Trong đó, tính đến ngày 24/9/2026, Bắc Ninh đứng đầu 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Việc duy trì vị trí dẫn đầu cho thấy những nỗ lực của thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả chung vẫn có sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm chủ đầu tư.

Các đơn vị cấp thành phố đã giải ngân hơn 8.000 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch được giao. Trong 20 đơn vị được giao vốn, có 11 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung; trong đó Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Gia Bình có tỷ lệ giải ngân dưới 20%.

Tại cấp xã, phường, tổng vốn giải ngân đạt hơn 7.300 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch được giao. Có 25 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 80%, nhưng vẫn còn 4 địa phương có tỷ lệ dưới 30%, gồm Song Liễu, Vũ Ninh, Lục Ngạn và Tiên Lục.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, kết quả giải ngân đến hết tháng 9 là tích cực, song tiến độ giữa các đơn vị, địa phương còn chênh lệch. Vì vậy, trong thời gian còn lại của năm Bắc Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn.