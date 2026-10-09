TP.HCM: Điều chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ dự án chậm giải ngân sang dự án khác

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, căn cứ báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết tháng 9, năm 2026 thành phố đã giải ngân đạt 111.494 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn thành phố triển khai là 147.599,166 tỷ đồng.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.

Nếu không tính 7.204 tỷ đồng (tương đương 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đã nộp ngân sách Trung ương), TP.HCM đã giải ngân 104.290 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn 140.395 tỷ đồng.

Theo Báo cáo số 818/BC-BTC ngày 2/10/2026 của Bộ Tài chính, TP.HCM là một trong những địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn nhất cả nước và nằm trong nhóm 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước đạt 62,9%, thấp hơn đáng kể so với mức 75,5% của TP.HCM.

Sở Tài chính cho biết, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Trong đó, thành phố tập trung điều hành linh hoạt kế hoạch vốn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân, theo nguyên tắc "không để vốn chờ công trình, dự án".

Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ thi công.

Đến nay, TP.HCM đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó điều chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang bổ sung cho những dự án có tiến độ giải ngân tốt và có khối lượng thực tế.

Các giải pháp này từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ giải ngân của thành phố.

Cụ thể, trong quý I/2026, TP.HCM mới giải ngân 13.618 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân 11% của cả nước.

Đến quý II, thành phố đã nâng số vốn giải ngân lên 51.634 tỷ đồng, đạt 35%, bắt kịp mức bình quân chung của cả nước.

Sang quý III, tốc độ giải ngân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ giải ngân của TP.HCM đạt 43,2% vào tháng 7, trong khi bình quân cả nước là 41,9%; đến tháng 8 đạt 57,7%, cao hơn mức 49,8% của cả nước.

Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 75,5%, trong khi bình quân cả nước là 62,9%.

Đáng chú ý, riêng trong 3 tháng quý III, TP.HCM đã giải ngân lượng vốn cao gấp 1,16 lần so với tổng vốn giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Kết quả này được xem là cơ sở để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại các Ban Quản lý dự án trực thuộc TP.HCM có số vốn được giao lớn, Sở Tài chính cho biết có 3 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân 74,3% của thành phố.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt tỷ lệ giải ngân 81,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của thành phố, đạt 60,2%.

Như vậy, sau 9 tháng đạt 75,5%, TP.HCM đang nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Thành phố tiếp tục đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm, gắn việc phân bổ, điều chuyển vốn với khả năng thực hiện thực tế của từng dự án.