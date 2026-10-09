Đề xuất bổ sung quy định chống ngập, an toàn sạc xe điện

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản góp ý hồ sơ dự thảo QCVN 04-4:202x/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình dân dụng - Phần 4: Hệ thống điện trong nhà ở và nhà công cộng.

Bảo đảm an toàn hệ thống điện tại các công trình dân dụng, nhất là phòng chống ngập úng và bảo đảm an toàn tại khu vực sạc xe điện.

Theo đó, Cục đề nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo quy định hiện hành; đồng thời thống nhất tên gọi, số hiệu, phạm vi điều chỉnh giữa các tài liệu.

Cập nhật các văn bản, quy chuẩn mới ban hành có liên quan, trong đó có Luật Điện lực năm 2024 và các quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, nhà chung cư, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đáng chú ý, từ thực tiễn nhiều công trình tại các đô thị bố trí trạm biến áp, tủ điện chính, máy phát điện ở tầng hầm, khi xảy ra mưa lớn dễ bị ngập, gây sự cố mất an toàn, Cục kiến nghị nghiên cứu bổ sung yêu cầu về giải pháp chống ngập, bảo đảm an toàn vận hành đối với tủ điện chính và nguồn điện dự phòng trong công trình dân dụng.

Đối với hạ tầng sạc xe điện, dự thảo hiện mới quy định các biện pháp bảo vệ bổ sung tại khu vực sạc xe máy điện, xe đạp điện, chưa có yêu cầu đối với sạc ô tô điện và khu vực đổi pin.

Vì vậy, Cục đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm bảo đảm thống nhất với Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư.

Liên quan đến đấu nối nguồn điện riêng, Cục kiến nghị bổ sung các yêu cầu an toàn như cắt điện khẩn cấp phục vụ chữa cháy, chống sét lan truyền; đồng thời nghiên cứu quy định phù hợp đối với hệ thống điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Về phạm vi điều chỉnh, Cục đề nghị làm rõ khái niệm "điểm cấp điện của công trình", xác định cụ thể điểm đấu nối với lưới điện phân phối, trạm biến áp hay đầu vào tủ điện chính, tạo thuận lợi cho thiết kế, thẩm định và nghiệm thu.

Bên cạnh đó, cần làm rõ phạm vi áp dụng đối với hệ thống chiếu sáng sân, đường nội bộ, mặt ngoài công trình, biển quảng cáo và bãi đỗ xe trong khuôn viên công trình dân dụng.

Cục cũng kiến nghị rà soát, hiệu chỉnh các lỗi trình bày, viện dẫn và nội dung chưa thống nhất trong dự thảo Quy chuẩn.