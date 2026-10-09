Khánh Hòa phát hiện 26/27 nhà bè 'tự phát' trên Vịnh sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Cận cảnh một số bè nổi tự phát mọc lên rải rác quanh đảo Trí Nguyên.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết, sau khi bài viết "Khánh Hòa: Vùng vịnh" "nghẹt thở" vì bè nổi tự phát" do Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải ngày 27/6, UBND phường đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - về việc kiểm tra toàn diện các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà bè nổi phục vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ tự phát trên Vịnh Nha Trang theo nội dung bài viết của Báo Phụ nữ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, hiện nay khu vực nhà hàng trên Vịnh Nha Trang gồm 9 nhà hàng nổi đã có từ trước năm 2018 đến nay và vẫn duy trì hoạt động tại vùng mặt nước Trí Nguyên, xen lẫn với khu vực nuôi trồng, địa phương vẫn tăng cường công tác phối hợp cùng tổ liên ngành kiểm tra thường xuyên và liên tục.

Một nhà bè nổi trên vịnh Nha Trang

Mặt khác, các chủ bè nuôi trồng thuỷ sản truyền thống tự chuyển đổi công năng từ nuôi trồng sang phục vụ ăn uống cho khách du lịch đã có từ năm 2017, 2018 và tồn tại cho đến nay với số lượng là 18 bè.

Tiến hành kiểm tra toàn bộ 27 cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện có 26/27 cơ sở kinh doanh tự phát, hoạt động không đảm bảo thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ ăn uống trên mặt nước hoặc kinh doanh sai mục đích.

Đối với các cơ sở vi phạm, UBND phường đã phối hợp với tổ liên ngành lập biên bản, yêu cầu các cơ sở tạm ngưng việc kinh doanh, phục vụ ăn uống tại thời điểm kiểm tra.

Theo ông Tú, nhu cầu nuôi trồng của người dân có xu hướng tăng, UBND phường kiến nghị cần quy hoạch cụ thể cho các khu vực nuôi trồng lồng bè, tránh tình trạng quá tải về số lượng, hướng dẫn, ban hành quy trình thủ tục đăng ký cấp giấy sử dụng vùng mặt nước, cấp giấy đăng ký xác nhận cơ sở nuôi trồng thuỷ sản lồng bè.

Đồng thời, cần có cơ chế quản lý chặt chẽ, đồng thời tách rời khu vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống ra khỏi khu vực nuôi trồng để tránh tình trạng ô nhiễm, vừa đảm bảo môi trường nguồn nước khu nuôi trồng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế chung, tiến hành thành lập tổ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các lồng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát trên tất cả lĩnh vực.

Đối với các hộ nuôi trồng thuỷ sản kết hợp kinh doanh cần xử lý các cơ sở kinh doanh tự phát, hoạt động không đảm bảo thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ ăn uống trên mặt nước hoặc kinh doanh sai mục đích so với giấy phép đăng ký nuôi trồng thuỷ sản ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho rằng, phường đang thiếu lực lượng và phương tiện để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về hoạt động giao thông đường thuỷ. Do đó, đề xuất thành lập đội công tác liên ngành trên Vịnh; tập trung xử lý các hành vi vi phạm trên các lĩnh như vực như: Đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ, giao thông, hoạt động đường thuỷ nội địa...

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 ngày 8/10, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - yêu cầu UBND phường Nha Trang báo cáo kết quả xử lý các nội dung Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, phối hợp hỗ trợ phường về lực lượng, phương tiện để tiếp tục kiểm tra, xử lý các nhà bè nổi tự phát, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách...

Ngày 27/6, Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải bài viết "Khánh Hòa: Vùng vịnh" "nghẹt thở" vì bè nổi tự phát" với nội dung phản ánh nhiều năm qua, tình trạng các nhà bè nổi phục vụ ăn uống chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định vẫn "neo" giữa vịnh biển tại Khánh Hòa. Phía sau sự nhộn nhịp đón khách là hàng loạt hệ lụy tiềm ẩn. Câu chuyện tưởng đã cũ nhưng đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Đáng lo ngại hơn, chất thải sinh hoạt tại một số cơ sở chưa được xử lý triệt để, có nguy cơ tác động trực tiếp đến không gian sinh thái của một trong những vịnh biển được xem là đẹp nhất Việt Nam. Lộ trình di chuyển đến những nhà bè này cũng đầy rẫy bất an. Khi không có "luật chơi" chung, việc tàu đụng tàu, hay phương tiện này lấn lướt phương tiện kia là điều có thể xảy ra. Nhìn về tương lai của kỳ quan Vịnh Nha Trang, vấn đề không chỉ là "phục vụ du khách" mà là bài toán cân bằng giữa khai thác và bảo tồn hệ sinh thái biển. Đây vẫn là câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", nhưng thực trạng thì vẫn... y nguyên. Đặc biệt, cần chấm dứt ngay nghịch lý: các nhà bè tự phát vừa gây ô nhiễm, mất an toàn, lại vừa "né" được thuế. Bài báo cũng nêu nội dung làm sao để vừa phát triển sinh kế từ du lịch biển, vừa bảo đảm an toàn cho du khách, người dân và bảo vệ môi trường biển đang là bài toán đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu ven biển thực hiện việc kiểm tra toàn diện hoạt động của các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, nhà bè nổi phục vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ tự phát trên Vịnh Nha Trang theo nội dung phản ánh. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý vi phạm theo quy định đối với các chủ lồng bè, nhà bè nổi không đảm bảo thủ tục pháp lý, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn hàng hải, đường thủy nội địa. Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lồng bè, nhà bè nổi tự phát hoạt động không quản lý, gây mất an toàn cho người dân, du khách và ảnh hưởng đến môi trường.