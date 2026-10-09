TPHCM dự kiến dành 1.740ha đất phát triển NoXH

Hơn 22.900 căn đang được xây dựng

Theo Sở Xây dựng TPHCM, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 gồm 129.257 căn NoXH để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Riêng năm 2026, thành phố được giao chỉ tiêu 9.000 căn; năm 2027 là 57.657 căn và giai đoạn 2028-2030 là 38.200 căn mỗi năm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 dự án với quy mô 2.283 căn, đồng thời khởi công 13 dự án với khoảng 14.000 căn. Lũy kế, có 25 dự án đang thi công, cung cấp khoảng 22.900 căn.

Trong năm 2026, TPHCM dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn. Ngoài ra, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Về quỹ đất, TPHCM đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển NoXH với tổng diện tích khoảng 740ha. Trong đó, khu vực TPHCM trước sáp nhập có 100 khu đất, diện tích 412,5ha; khu vực Bình Dương có 59 khu đất, diện tích 184,09ha; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 32 khu đất, diện tích 143,61ha.

Để mở rộng nguồn lực đất đai, thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM nghiên cứu sử dụng hiệu quả quỹ đất Nhà nước quản lý; đồng thời xem xét chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và nhà xưởng hoạt động kém hiệu quả sang phát triển NoXH. Theo định hướng, tổng quỹ đất dành cho mục tiêu này có thể đạt khoảng 1.740ha.

Rút ngắn thủ tục, tăng ưu đãi đầu tư

Theo Sở Xây dựng, những khó khăn chủ yếu trong phát triển NoXH nằm ở thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư, sự phù hợp quy hoạch và khả năng huy động vốn. Đặc biệt, các dự án nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND TPHCM đã ban hành Công văn 1913/UBND-ĐT ngày 14-3-2026 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án NoXH, trong đó cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi trong đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì và khai thác NoXH, nhà ở cho thuê; đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất, rà soát quỹ đất công để xem xét đầu tư bằng ngân sách hoặc thu hút doanh nghiệp tham gia.

Đối với nhà ở cho thuê, thành phố dự kiến tạo lập 25.000 căn thông qua Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM; khoảng 10.000 căn thuộc chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động TPHCM; cùng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ dự án và triển khai các chính sách hỗ trợ, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu phát triển NoXH, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn.