Hải Phòng chấp thuận 10 dự án nhà ở thương mại thí điểm, vốn khoảng 11.346 tỷ đồng

UBND TP. Hải Phòng vừa chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thực hiện thí điểm 10 dự án nhà ở thương mại theo cơ chế tại Nghị quyết 171/2024/QH15. Các dự án có tổng diện tích hơn 61ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.346 tỷ đồng, tập trung tại 4 phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An.

Khu đô thị hơn 41ha chiếm 5.700 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo thông báo ngày 8/10 của UBND TP. Hải Phòng, danh mục thí điểm đợt 2 gồm 10 dự án trên tổng diện tích đất hơn 61ha. Trong đó, 9 khu đất thuộc quyền sử dụng của các tổ chức kinh doanh bất động sản, khu đất còn lại được thực hiện thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chiếm quy mô lớn nhất trong danh mục là CTCP Du lịch Dịch vụ Thủy sản Đồ Sơn với 3 dự án, trong đó đáng chú ý là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn. Dự án có diện tích hơn 41ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến triển khai tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại, dịch vụ trên đường Nguyễn Hữu Cầu, với diện tích gần 3.560m², vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Dự án nhà ở thương mại cũng trên tuyến đường này có diện tích hơn 7,5ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng.

Loạt dự án chung cư và nhà ở thương mại tại các phường

Tại phường Gia Viên, Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến và Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam mỗi doanh nghiệp có 2 dự án được chấp thuận thí điểm, với vốn đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng/dự án. Danh mục gồm 3 tổ hợp chung cư và 1 tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ.

Cũng tại phường Gia Viên, Công ty TNHH Hoàng Gia Hải Phòng dự kiến thực hiện dự án Chung cư cao cấp Hoàng Gia trên khu đất rộng hơn 5.355m², với tổng vốn đầu tư 1.260 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài đến năm 2029.

Tại phường Hải An, CTCP Xây dựng Thương mại Phương Mai dự kiến phát triển dự án nhà ở thương mại trên khu đất gần 7.000m², với vốn đầu tư gần 93 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư MEGASTAR dự kiến triển khai khu nhà ở thương mại rộng hơn 10,3ha tại phường Hồng An, với tổng vốn đầu tư gần 894 tỷ đồng.

Chấp thuận thí điểm chưa đồng nghĩa dự án đủ điều kiện khởi công

UBND TP. Hải Phòng lưu ý, thông báo chấp thuận là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai những bước tiếp theo. Việc được chấp thuận thực hiện thí điểm không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục về đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công ngay.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục các khu đất trên cổng thông tin điện tử của Sở, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố, Sở phải thông báo rõ các trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Cơ quan này cũng được giao chủ trì rà soát những khu đất đủ điều kiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 để tiếp tục đề xuất bổ sung vào danh mục thí điểm.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Hải Phòng đã chấp thuận cho 3 doanh nghiệp thực hiện thí điểm trên 3 khu đất, với tổng diện tích hơn 6,2ha và tổng vốn đầu tư gần 1.287 tỷ đồng.

Nghị quyết 171/2024/QH15 cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất mà doanh nghiệp đang có quyền sử dụng, theo các điều kiện quy định. Cơ chế này không bắt buộc toàn bộ khu đất thực hiện dự án phải là đất ở, qua đó mở rộng phương thức tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản và góp phần tháo gỡ một số vướng mắc pháp lý trong phát triển nhà ở thương mại.