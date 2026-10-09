Để mạch Nghị quyết chảy vào cuộc sống

Nghị quyết của Đảng bắt đầu từ thực tiễn và cũng phải trở về với thực tiễn. Nếu ở những kỳ trước, câu chuyện đặt ra là làm thế nào để nghị quyết không dừng lại ở hội trường, làm thế nào để “6 rõ” trở thành nguyên tắc hành động và làm thế nào để đổi mới phương thức học tập, thì thước đo cuối cùng vẫn chỉ có thể là những gì người dân nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng trong cuộc sống hằng ngày.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 13

Một nghị quyết được học thuộc nhưng không tạo ra chuyển biến thì chưa thể xem là hoàn thành. Một chương trình hành động được xây dựng đầy đủ nhưng những điểm nghẽn của người dân vẫn tồn tại thì chưa thể nói nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống.

Chỉ khi chủ trương của Đảng được chuyển hóa thành những công việc cụ thể, những công trình thiết thực, những vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn và quan trọng hơn là tạo được niềm tin trong Nhân dân, khi đó dòng chảy của nghị quyết mới thực sự thông suốt.

Quay trở lại với xã Quảng Sơn, một trong những địa bàn miền núi rộng lớn của tỉnh, câu chuyện đưa nghị quyết đến với người dân bắt đầu từ những việc tưởng như rất giản dị, đó là làm sao để thông tin đến được từng thôn, từng bon, từng hộ dân.

Với diện tích hơn 45.400 ha, dân cư phân bố không tập trung và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,3%, Quảng Sơn từng gặp không ít khó khăn trong công tác thông tin, tuyên truyền. Hệ thống loa FM cũ nhiều thời điểm hoạt động không ổn định, khiến những thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề thiết yếu trong đời sống không phải lúc nào cũng đến được với người dân một cách kịp thời.

Xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) triển khai thực hiện tháo dỡ vật kiến trúc trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn cho biết, từ yêu cầu thực tế đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chuyển đổi sang 14 cụm loa truyền thanh thông minh 4G điều khiển qua phần mềm, kết nối trực tiếp với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và duy trì phát thanh 2 buổi mỗi ngày.

“Đằng sau sự thay đổi về một thiết bị truyền thanh là một cách nghĩ khác về công tác tư tưởng. Khi khoảng cách địa lý không thể bị xóa bỏ ngay, công nghệ được sử dụng để rút ngắn khoảng cách thông tin; khi người dân ở vùng xa khó tiếp cận các cuộc họp, thông tin phải chủ động tìm đến người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn Châu Ngọc Lương nói.

Nhờ hệ thống mới, 100% thông tin chỉ đạo thiết yếu được truyền tải đến các thôn, bon xa xôi; các phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý. Nghị quyết, chủ trương của Đảng vì vậy không còn chỉ xuất hiện trong các hội nghị, mà có thể đến với người dân ngay tại nơi họ sinh sống, sản xuất.

Ngồi dưới hiên nhà sàn ở bon Đắk Snao, ông Y Điêng, một người dân lâu năm tại địa phương, chia sẻ về sự thay đổi ấy bằng những điều rất gần gũi.

Sạt lở xuất hiện phía sau một căn nhà của người dân thôn Đắk Snao

“Trước đây cái loa FM cũ lúc ồn lúc tịt, tin tức của Đảng, của xã về đến bon chậm lắm. Bây giờ có loa thông minh 4G mới này, tiếng trong rõ vút, ngày phát 2 buổi. Bà con đi làm rẫy về là nghe rõ ngay giá cả nông sản, cách phòng bệnh cho cà phê, sầu riêng, lại biết cả thủ tục làm giấy tờ trên điện thoại. Nghị quyết của Đảng qua tiếng loa gắn liền với cái bụng, cái rẫy của dân bon mình nên ai cũng tin, cũng làm theo”.

Cách người dân nói về nghị quyết cũng chính là một cách đo lường sức sống của nghị quyết. Khi người dân không còn cảm nhận đó là những nội dung xa vời, mà thấy trong đó có thông tin về mùa vụ, sản xuất, thủ tục hành chính, đời sống và những vấn đề trực tiếp liên quan đến gia đình mình, nghị quyết đã bắt đầu tìm được “địa chỉ” của nó trong đời sống.

Nhưng phép thử lớn hơn đối với năng lực tổ chức thực hiện lại đến từ những tình huống bất ngờ, nơi không có nhiều thời gian để họp bàn hay chờ đợi.

Xã Quảng Sơn di dời 78 hộ dân được di dời sống gần quả đồi có nguy cơ sạt trượt tới một khu vực rộng khoảng 3.000 m²

Sự cố sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn Đắk Snao là một phép thử như vậy.

Khi nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân xuất hiện, yêu cầu “6 rõ” không còn nằm trên giấy. Thường trực Đảng ủy xã phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền; UBND xã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để khoanh vùng cảnh báo, di dời người dân, khảo sát địa chất và lập phương án tái định cư. Mỗi công việc gắn với một đầu mối, một thời hạn và một sản phẩm cụ thể. Trong những thời điểm như vậy, giá trị của một nghị quyết không được đo bằng số lượng cuộc họp đã tổ chức, mà bằng khả năng của bộ máy trong việc phản ứng nhanh, phối hợp đúng và bảo vệ an toàn cho người dân.

Đó cũng là lúc “6 rõ” từ một nguyên tắc quản trị trở thành năng lực ứng phó thực tế.

Từ câu chuyện Quảng Sơn, đồng chí Châu Ngọc Lương cho rằng để nghị quyết chuyển thành sản phẩm cụ thể, trước hết phải xác định đúng “điểm nghẽn”, đồng thời phải gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu. Cùng với đó là đổi mới công tác tư tưởng theo hướng không chỉ truyền đạt một chiều mà phải biết lắng nghe, biết dẫn dắt và biết phản hồi những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Nếu Quảng Sơn cho thấy nghị quyết cần được đưa đến tận những địa bàn xa xôi, thì ở phường Phú Thủy, câu chuyện đưa nghị quyết vào cuộc sống lại được thể hiện qua một phương thức gần dân hơn, trực tiếp hơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, đặt câu hỏi rất cụ thể: “Điều quan trọng nhất sau học tập, quán triệt nghị quyết là phải trả lời được câu hỏi: Nghị quyết đặt ra yêu cầu gì đối với địa phương và từ yêu cầu đó, người dân được hưởng lợi như thế nào?”.

Từ cách đặt vấn đề ấy, việc cụ thể hóa nghị quyết tại địa phương không dừng ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch, mà hướng vào những công trình và không gian phục vụ trực tiếp cộng đồng.

Công viên Bãi đá Ông Địa được đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đưa vào hoạt động từ cuối tháng 8/2026, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Tại Đồi Bằng Lăng, địa phương trồng mới hơn 1.600 gốc bằng lăng kết nối với di tích Pô Sah Inư; Bức tường Hoa Giấy dốc Lầu Ông Hoàng được chỉnh trang, trong khi “Không gian âm nhạc Cầu Vồng” được duy trì để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.

Công trình “Bức tường hoa giấy” được khởi công tại phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) là một minh chứng cho sự chung tay giữa địa phương và doanh nghiệp trong hành trình làm đẹp đô thị, xây dựng môi trường sống xanh hơn, văn minh hơn và giàu bản sắc hơn

Những công trình ấy có thể không phải là những dự án mang quy mô lớn nhất, nhưng lại là những thứ người dân có thể nhìn thấy, bước vào và sử dụng mỗi ngày. Khi một khu vực từng nhếch nhác trở thành không gian công cộng sạch đẹp, khi trẻ em có thêm chỗ vui chơi, khi người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, sự thay đổi ấy trở thành một cách giải thích trực quan nhất cho câu hỏi nghị quyết mang lại điều gì cho cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mẫn, một người dân sinh sống lâu năm tại địa phương, chia sẻ: “Trực tiếp thụ hưởng công trình này, bà con chúng tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi. Trước đây khu vực này còn nhếch nhác, nay thành công viên sạch đẹp, có chỗ vui chơi văn minh. Người dân thấy ngay chủ trương của Đảng không nằm trên giấy tờ mà đã hiện hữu thành niềm vui hằng ngày của chính mình”.

Công trình đường cờ Tổ quốc với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió thu hút du khách đến tham quan tại Bãi đá Ông địa

Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất trong cách làm của Phú Thủy không nằm ở những công trình, mà ở cách chính quyền tạo ra một không gian để nghe dân nói.

Đúng 8 giờ sáng Chủ nhật hằng tuần, thay vì một hội nghị với bàn ghế được sắp đặt trang trọng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các đoàn thể cùng người dân và đại diện doanh nghiệp gặp nhau trong những cuộc “Cà phê sáng cùng Nhân dân”.

Ở đó, những vấn đề về đất đai, ngập úng, trật tự đô thị, thủ tục hành chính hay những vướng mắc của doanh nghiệp được đưa ra trao đổi trực tiếp. Cán bộ không chỉ nghe báo cáo được tổng hợp qua nhiều tầng nấc, mà nghe chính người dân kể lại câu chuyện của mình.

Lãnh đạo phường Phú Thủy giải quyết, đồng thời chia sẻ, cung cấp thông tin những vấn đề người dân TDP 5 quan tâm

Ông Trần Văn Bảy, người dân khu phố 3, sau khi được Bí thư phường trực tiếp giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, bày tỏ: “Mô hình cà phê sáng này quá hay và thiết thực. Dân có chuyện gì bức xúc hay chưa hiểu cứ ra đây ngồi nói chuyện thẳng thắn với lãnh đạo. Không còn khoảng cách cán bộ với dân, việc vướng được tiếp nhận và xử lý ngay tại chỗ”.

Một tách cà phê không làm thay đổi bản chất của công tác quản trị, nhưng một cuộc đối thoại cởi mở có thể thay đổi cách chính quyền nhìn nhận vấn đề. Và quan trọng hơn, khi người dân được lắng nghe, được giải thích và thấy vấn đề của mình có người chịu trách nhiệm xử lý, khoảng cách giữa chính quyền với Nhân dân được thu hẹp.

Mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường Phú Thủy với Nhân dân” được tổ chức tại Tổ dân phố (TDP) 5, tập trung trao đổi, tháo gỡ những vấn đề liên quan đến hệ thống điện, viễn thông và chỉnh trang cảnh quan

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi yêu cầu về tốc độ và trách nhiệm ngày càng cao, những cách làm như vậy càng có ý nghĩa. Không còn nhiều tầng nấc trung gian, cấp cơ sở phải trực tiếp đối diện với vấn đề của dân và phải có năng lực xử lý vấn đề đến cùng.

Từ Quảng Sơn đến Phú Thủy, từ hệ thống loa truyền thanh thông minh đến những cuộc đối thoại bên tách cà phê, điểm chung không nằm ở hình thức tổ chức, mà nằm ở cách nghị quyết được chuyển hóa thành công việc cụ thể.

Đó cũng là điều Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh khi nói về yêu cầu học tập nghị quyết trong giai đoạn mới.

Các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực)

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, nắm chắc nội dung nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu. Một nghị quyết chỉ có thể khẳng định là đã học xong khi bảo đảm đủ ba bước liên hoàn: “Hiểu sâu - Hành động đúng - Làm đến cùng”. Ba bước ấy tưởng như đơn giản nhưng lại là khoảng cách lớn nhất giữa nhận thức và thực tiễn. Hiểu sâu để không vận dụng máy móc; hành động đúng để chủ trương được cụ thể hóa phù hợp với từng địa bàn, từng nhiệm vụ; còn làm đến cùng để không biến nghị quyết thành những kế hoạch dừng lại giữa chừng.

Từ thực tiễn triển khai, Lâm Đồng đang duy trì nhiều giải pháp theo hướng đó: cụ thể hóa nghị quyết theo nguyên tắc “6 rõ”, làm ngay những việc đã rõ và không sao chép máy móc; ứng dụng công nghệ số để đánh giá mức độ tiếp thu; đa dạng hóa phương thức truyền đạt; gắn việc học và làm theo nghị quyết với các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xử lý những điểm nghẽn cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho

Điều quan trọng hơn là kết quả cuối cùng phải được kiểm chứng từ thực tiễn cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân.

“Đưa nghị quyết vào cuộc sống thực chất là quá trình chuyển hóa từ nhận thức chính trị thành hành động của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Yêu cầu đặt ra là phải khắc phục triệt để bệnh hình thức, gắn khâu quán triệt với kỷ cương thực thi và trách nhiệm người đứng đầu. Khi chủ trương được đo lường bằng sản phẩm, được kiểm chứng bằng thực tiễn cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân, nghị quyết mới thực sự phát huy giá trị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài, phường Mũi Né

Nhìn từ đó, thước đo giá trị của Nghị quyết Đại hội XIV không nằm ở số lượng hội nghị đã tổ chức, cũng không nằm ở số lượng bài thu hoạch đã thu về hay số trang tài liệu đã phát ra. Những con số ấy chỉ phản ánh một phần của quá trình.

Điều quan trọng hơn là sau mỗi nghị quyết, có bao nhiêu điểm nghẽn được tháo gỡ, bao nhiêu công việc được giải quyết nhanh hơn, bao nhiêu công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bao nhiêu thủ tục được đơn giản hóa và bao nhiêu người dân cảm nhận được sự thay đổi trong cách chính quyền phục vụ mình.

Nói cách khác, nghị quyết phải được nhìn thấy bằng những con đường được mở rộng, những công trình được hoàn thành, những vùng quê đổi thay, những không gian đô thị văn minh hơn, những buôn, bon từng bước thoát nghèo và quan trọng nhất là bằng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sụt lún và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Bởi điểm đến cuối cùng của nghị quyết không phải là văn bản, cũng không phải hội trường. Điểm đến cuối cùng là cuộc sống.

Khi người dân ở Đắk Snao nghe được thông tin cần thiết qua hệ thống loa 4G; khi một gia đình ở Quảng Sơn được bảo vệ an toàn trước nguy cơ sạt lở; khi một người dân Phú Thủy được giải đáp trực tiếp vướng mắc về thủ tục đất đai; khi một công viên mới trở thành nơi trẻ em vui chơi và người dân gặp gỡ, những chủ trương tưởng như rất lớn đã tìm được hình hài cụ thể trong đời sống. Đó chính là lúc “ý Đảng” gặp “lòng dân”.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm công trình “Đường cờ thanh niên” trên tuyến đường Chu Văn An, ở thôn Nghĩa Lập 1, xã Đơn Dương

Và cũng từ đó, mạch nghị quyết mới thực sự lưu thông.

Trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Lâm Đồng đang đứng trước yêu cầu vừa xây dựng một phương thức quản trị mới, vừa tạo động lực phát triển trong một không gian hành chính rộng lớn sau hợp nhất. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều việc khó, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ và nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhưng nếu nghị quyết được học bằng tinh thần trách nhiệm, được cụ thể hóa bằng “6 rõ”, được tổ chức thực hiện bằng kỷ cương, được hỗ trợ bởi công nghệ và được kiểm chứng bằng sự hài lòng của Nhân dân, thì khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống sẽ ngày càng được rút ngắn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra điểm ngập lụt nặng trên đường liên thôn xã Cát Tiên 3 chiều ngày 25/9/2026

Mạch máu nghị quyết vì thế không chỉ cần được khơi thông một lần sau mỗi kỳ đại hội. Đó phải là dòng chảy thường xuyên trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy đến từng cán bộ, đảng viên và cuối cùng là đến từng người dân. Khi dòng chảy ấy thông suốt, nghị quyết không còn nằm trên giấy.

Nghị quyết hiện hữu trong từng công việc được giải quyết, từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng công trình được hoàn thành và trong niềm tin ngày càng được bồi đắp của Nhân dân. Đó cũng là lúc Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành động lực để Lâm Đồng bước vào chặng đường phát triển mới, với một bộ máy gần dân hơn, hành động quyết liệt hơn và một mục tiêu xuyên suốt: mọi chủ trương cuối cùng đều phải hướng đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Nội dung và ảnh: Thanh Nhàn - Phan Tân

Trình bày: Nguyệt Nga (bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)

Kỳ 1: Đừng để nghị quyết “nghẽn mạch”

Kỳ 2: Siết chặt “6 rõ” và kỷ cương người đứng đầu

Kỳ 3: Đổi cách học, đổi cách làm