Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý phim trên không gian mạng

Theo đó, khoản 2 Điều 3 của Luật Điện ảnh quy định khái niệm phim, làm cơ sở xác định các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Điện ảnh. Không phải tất cả nội dung hình ảnh động đều được coi là phim.

Đồng thời, Điều 21 quy định về chủ thể có quyền phổ biến phim trên không gian mạng và nghĩa vụ của các chủ thể này.

Vì vậy, phim ngắn hay phim sử dụng công nghệ AI, nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh, đều phải tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về phân loại và phổ biến phim trên không gian mạng.

Quang cảnh họp báo

Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến sự phát triển của công nghệ và xu hướng gia tăng số lượng phim được sản xuất, phổ biến trên môi trường số. Theo đó, trách nhiệm kiểm tra, phân loại phim trước khi phổ biến được giao cho các chủ thể đủ điều kiện theo quy định, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, Cục Điện ảnh đã dành nguồn lực kiểm tra, rà soát và xử lý những trường hợp phổ biến phim không đúng quy định. Trong đó, Cục đã yêu cầu gỡ bỏ một số phim như My Stubborn: Sao anh bảo không thích trẻ con... và một số tác phẩm vi phạm khác. Đáng chú ý, những phim được nêu tên đã được gỡ bỏ trong thời gian rất ngắn, chỉ hơn 2 giờ làm việc.

Tuy nhiên, ông Đỗ Quốc Việt thừa nhận, việc phát hiện và kiểm soát số lượng lớn phim trên không gian mạng còn nhiều khó khăn, không thể phát hiện và xử lý ngay tất cả trường hợp vi phạm. Vì vậy, Cục Điện ảnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực báo chí, an ninh và các đơn vị liên quan.

Về hoàn thiện thể chế, sau khi các nội dung sửa đổi pháp luật được thông qua, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản dưới luật, trong đó có Nghị định 131, Thông tư 05 và các thông tư liên quan đến thẩm định, phân loại phim.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời tại họp báo

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Đối với phim ứng dụng AI, ông Đỗ Quốc Việt lưu ý công nghệ chưa hoàn thiện có thể tạo ra những sản phẩm không như mong muốn, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý.

Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các nền tảng, chủ thể phổ biến phim và cơ quan báo chí để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, xây dựng môi trường điện ảnh trên không gian mạng lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành Điện ảnh phát triển.