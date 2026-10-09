Bắc Ninh: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 99 xã, phường.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xây dựng dữ liệu đất đai.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức kiểm điểm, đôn đốc, hướng dẫn 67/81 xã, phường còn khối lượng công việc phải thực hiện; tổ chức 9 hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Trong công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, từ ngày 19/8 đến 7/10, 39 xã, phường được giao chỉ tiêu đã thực hiện 264.584 thửa, đạt 103% chỉ tiêu của kỳ, tăng 25.019 thửa so với đợt kiểm điểm trước. Tuy nhiên, lũy kế năm 2026 mới đạt 31% kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng dữ liệu đất đai của thành phố.

Đối với nhiệm vụ xây dựng mới cơ sở dữ liệu tại 42 xã, phường, kết quả còn chênh lệch giữa các địa bàn, gói thầu. Tổng số thửa đất đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (tính đến 21 giờ 30 phút ngày 8/10/2026) là 2.175.638 thửa, tăng 84.089 thửa so với tuần trước. Văn phòng Đăng ký đất đai đang tiếp tục đẩy bổ sung dữ liệu.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ một số dự án vẫn chậm; nhân lực của đơn vị thi công gói thầu đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phối hợp giữa nhà thầu và UBND cấp xã tại một số khu đo chưa chặt chẽ, chưa xác định cụ thể khối lượng, thời gian và đầu mối thực hiện. Công tác thu thập, bàn giao bản đồ địa chính và hồ sơ, tài liệu liên quan còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, cập nhật và chỉnh lý dữ liệu.

Đại diện Công an thành phố trao đổi về giải pháp tháo gỡ khó khăn khi làm giàu dữ liệu đất đai.

Trao đổi tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các xã, phường tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai; đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng tỷ lệ hoàn thành.

Trong đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo nhà thầu bổ sung nhân lực, phương tiện, đáp ứng yêu cầu đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu. Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đồng thời tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng cách làm sáng tạo, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao, nơi đó tiến độ và kết quả thực hiện tốt hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Quang Khải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành những mục tiêu của năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến ngày 31/12 còn lớn trong khi tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, do đó cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị người đứng đầu các địa phương phải vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí yêu cầu nắm chắc tiến độ, khó khăn của từng xã, phường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan. Với 42 xã, phường thuộc dự án đo đạc, Sở phải chịu trách nhiệm về tiến độ với vai trò chủ đầu tư, phối hợp các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ cả ngày nghỉ làm việc; đồng thời hướng dẫn địa phương cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời. Văn phòng Đăng ký đất đai tăng tốc xử lý, đồng bộ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia, sớm đưa dữ liệu đã xây dựng vào khai thác, sử dụng chung.

Công an thành phố tăng cường phối hợp, đôn đốc công an các xã, phường tham gia thực hiện nhiệm vụ; chủ động rà soát, kịp thời báo cáo những địa bàn chậm tiến độ. Sở Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ đối với những người không hưởng lương tham gia công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, hoàn thành trước ngày 15/10. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát nhu cầu trang thiết bị, máy tính, đường truyền; tham mưu thành phố bổ sung kinh phí cho các địa phương còn khó khăn.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, bám sát hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ các dự án. Quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ và sẵn sàng phục vụ công tác quản lý Nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.