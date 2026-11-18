Ra đời năm 2019, Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản Như Mận (HTX Như Mận) được xem là một trong những HTX tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Từ việc gìn giữ nghề làm khoai deo truyền thống đến mở rộng chăn nuôi công nghệ cao, HTX đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản sạch, bền vững và đạt nhiều chứng nhận chất lượng uy tín.

Chị Nguyễn Thị Như Mận, Giám đốc HTX cho biết: Để chủ động nguồn nguyên liệu sạch, phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm khoai deo truyền thống, HTX đã trực tiếp canh tác hơn 1ha khoai nguyên liệu tại thôn Hà Thiệp. Bên cạnh đó, HTX còn chủ động liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ nông dân trong thôn với tổng diện tích lên đến 6ha.

Mô hình liên kết này không chỉ giúp HTX kiểm soát tốt chất lượng đầu vào mà còn giải quyết "bài toán" đầu ra, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Nhờ quy trình sản xuất khép kín và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm khoai deo Như Mận đã xuất sắc được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Nhiều mô hình hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển - Ảnh: Đ.N

Cùng với việc sản xuất, chế biến sản phẩm khoai deo, HTX Như Mận còn mạnh dạn đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động bằng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học. Hiện nay, trang trại của HTX duy trì quy mô tổng đàn 4.000 con gà, được quy hoạch khoa học với 3.000 con gà chuyên đẻ trứng và 1.000 con gà nuôi lấy thịt. Toàn bộ quy trình từ khâu chọn giống, thức ăn, nước uống đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo mô hình khép kín. Nhờ đó, đàn gà phát triển khỏe mạnh, cho ra nguồn thịt săn chắc và sản lượng trứng dồi dào mỗi ngày. Thành quả cho sự đầu tư nghiêm túc này là sản phẩm trứng gà sạch Như Mận đã tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Việc sở hữu 2 sản phẩm chủ lực đạt chuẩn OCOP là khoai deo và trứng gà sạch đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn, nhạy bén của HTX Như Mận. Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, HTX còn góp phần lan tỏa tư duy sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi liên kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực từ những mô hình kinh tế tập thể, xã Quảng Ninh còn có sự phát triển đa dạng, phong phú của các mô hình kinh tế hộ gia đình. Trong đó, mô hình trồng trọt của ông Trần Văn Thuận, thôn Võ Ninh là một trong những điển hình cho tinh thần chủ động đổi mới, mạnh dạn đầu tư, khai thác tiềm năng đất đai để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trên diện tích gần 5.500m², vợ chồng ông đã tạo dựng một khu vườn xanh với nhiều loại cây trồng đan xen, từ cây ăn quả, rau màu đến cây cảnh. Không chạy theo sản xuất đại trà, ông chú trọng canh tác theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học để tạo ra nguồn nông sản an toàn.

Đặc biệt, hơn 1.000 cây mai cùng nhiều gốc duối được chăm sóc, tạo dáng tỉ mỉ, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa gia tăng giá trị kinh tế cho khu vườn. Nhờ khai thác hiệu quả từng diện tích đất, mô hình mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm.

Thực tiễn cho thấy, các mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Để nhân rộng những mô hình này, Hội Nông dân xã Quảng Ninh đang tích cực phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Ninh cho biết: “Hội Nông dân xã đang tích cực vận động hội viên đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, toàn xã có 2.346 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 52%. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Có thể nói, những kết quả đạt được đã khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế địa phương, tạo nền tảng để xã Quảng Ninh tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh đánh giá: “Thời gian qua, các mô hình kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển đa dạng, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, các mô hình còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng những mô hình hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững.