Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

Phường Bình Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách cao tại TPHCM. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 6.465 tỷ đồng, bằng 335% dự toán UBND TPHCM giao. Địa phương hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp, hơn 5.000 hộ kinh doanh, khoảng 70.000 lao động, cùng 7 khu công nghiệp và một cụm công nghiệp.

Phường Bình Trưng tổ chức hội nghị gặp gỡ và kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Ảnh: CHÍ LỘC

Công ty TNHH Foster Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP II) là một trong những doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, đóng góp nhiều vào nguồn thu ngân sách địa phương. Năm 2026, công ty dự kiến đạt doanh thu khoảng 70 triệu USD, tăng 15% so với năm trước. Lãnh đạo công ty cho biết, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền phường.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Dương Võ Chí Thành, với quy mô kinh tế lớn, địa phương xác định hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn thu. Những cuộc đối thoại được tổ chức thường xuyên nhằm nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc về vốn, thủ tục hành chính, đất đai, thuế và chuyển đổi số.

Mới đây, phường Bình Dương tổ chức hội nghị phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, thu hút khoảng 640 đại biểu, trong đó có nhiều chủ hộ kinh doanh, đại diện doanh nghiệp. Qua hội nghị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trực tiếp trao đổi với ngân hàng và cơ quan quản lý về những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Trên cơ sở đó, phường phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời kết nối các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp. Với khu vực hộ kinh doanh, phường phối hợp triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, hướng dẫn hơn 2.000 hộ trên địa bàn.

Nội dung tập trung vào chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, thực hiện nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chứng từ; hướng dẫn cài đặt eTax Mobile, sử dụng giải pháp bán hàng và xuất hóa đơn điện tử.

Chỉ thị 50/CT-UBND ngày 10-8-2026 của UBND TPHCM yêu cầu các địa phương rà soát từng nguồn thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Quản lý sát từng nguồn thu

Tại phường Thủ Đức, hộ kinh doanh Xưởng Nướng của gia đình ông Hồ Thái Vũ đang vận hành 3 cửa hàng đồ nướng trên địa bàn.

Ông Hồ Thái Vũ cho biết, cuối tháng 5-2026, khi gia đình nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, cán bộ phụ trách xây dựng, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đã chủ động liên hệ, trao đổi, hướng dẫn bổ sung những giấy tờ cần thiết. Chỉ sau 7 ngày, gia đình ông được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bắt đầu hoạt động.

Theo ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, để quản lý tốt nguồn thu, phường chú trọng nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

UBND phường thường xuyên cập nhật biến động về địa điểm, quy mô, tình trạng kinh doanh; phối hợp cơ quan thuế rà soát thông tin, kịp thời phát hiện những trường hợp chưa được quản lý đầy đủ.

Cùng với đó, phường chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục, thực hiện nghĩa vụ thuế và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Qua đó, vừa tạo thuận lợi cho các chủ thể kinh tế phát triển, vừa góp phần quản lý đầy đủ những nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đến nay, thu ngân sách phường đạt hơn 989 tỷ đồng, bằng 121% dự toán thành phố giao.

Tương tự, tại phường Bình Trưng, từ đầu năm tới nay, địa phương có hơn 800 doanh nghiệp và 950 hộ kinh doanh thành lập mới; hiện có 6.310 doanh nghiệp và 8.720 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tính đến ngày 15-11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 9.131 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 200% dự toán.

Trong tổng thu trên địa bàn, nguồn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt gần 6.218 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 68%. Phường đã phối hợp cơ quan thuế thường xuyên rà soát dữ liệu, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, phường phối hợp xác minh hơn 400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm chuẩn hóa dữ liệu và hạn chế bỏ sót đối tượng nộp thuế; tổ chức 6 hội nghị hướng dẫn hơn 3.000 hộ kinh doanh và người dân về chính sách thuế, kê khai, hóa đơn điện tử và ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, phường Bình Trưng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư. Qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các ngân hàng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nguồn vốn hơn 370 tỷ đồng.

Đối với những dự án tồn đọng, kéo dài, phường thành lập 3 tổ công tác chuyên trách, với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên và đại diện nhà đầu tư. Các tổ trực tiếp rà soát hồ sơ pháp lý, làm rõ nguyên nhân vướng mắc, xác định trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý đối với từng dự án.