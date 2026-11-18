Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila ngày 17-11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đánh giá việc 11 nước thành viên ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về Lưới điện ASEAN (APG) là bước tiến quan trọng trong kế hoạch kết nối hệ thống điện khu vực.

APG hướng tới xây dựng mạng lưới điện xuyên biên giới, cho phép các nước mua bán, trao đổi điện năng và tận dụng nguồn cung của nhau, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Philippines cũng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến cáp điện ngầm dưới biển nối bang Sabah của Malaysia với đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Song song đó, ASEAN xem xét cơ chế dự trữ dầu chung, cho phép các nước tiếp cận nguồn nhiên liệu dự trữ tại những quốc gia láng giềng khi xảy ra khủng hoảng nguồn cung.

Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque cho biết Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến. UAE cũng thể hiện mong muốn tham gia. Philippines hiện nghiên cứu khả năng tiếp cận các kho dầu dự trữ tại Indonesia và Thái Lan thông qua những thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp hai nước.

Theo cơ chế đề xuất, các quốc gia có thể trả phí để được quyền tiếp cận một lượng dầu nhất định tại kho dự trữ ở nước ngoài khi cần thiết, thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống lưu trữ trong nước. Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm chi phí hạ tầng và tăng khả năng ứng phó với các cú sốc năng lượng.