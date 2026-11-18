Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh số tiền 6 tỷ đồng.Ảnh: PV

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động gắn với phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp chủ động vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, cung cấp tư liệu sản xuất, hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ kịp thời người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Với ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy sức mạnh cộng đồng, huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội hóa chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xã Suối Tọ hỗ trơ kinh phí xoá nhà tạm cho hộ nghèo từ nguồn xã hội hoá.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động, khơi dậy trách nhiệm của các tổ chức thành viên thông qua nhiều phong trào thiết thực, như: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Mái ấm Công đoàn”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... Qua đó, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống hộ nghèo và đối tượng yếu thế.

Tại xã Suối Tọ, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, toàn xã có 30 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, BIDV Chi nhánh Sơn La, Quỹ “Vì người nghèo” xã và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, 2 hộ đã hoàn thành nhà ở, 28 hộ đang thi công.

Xúc động khi được ở trong ngôi nhà mới, ông Sồng A Tống, bản Lũng Khoai, xã Suối Tọ, chia sẻ: Ngôi nhà rộng hơn 70 m², mái lợp tôn lạnh, nền xi măng được BIDV Chi nhánh Sơn La hỗ trợ 50 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và bà con trong bản còn hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu. Có được căn nhà kiên cố, gia đình tôi mừng lắm, biết ơn mọi người và sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ổn định hơn.

Hộ nghèo xã Tạ Khoa được hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất.

Trên phạm vi toàn tỉnh, thông qua phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 38,9 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ tỉnh hỗ trợ 19,4 tỷ đồng, góp phần xây mới 315 căn nhà, sửa chữa 17 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác cứu trợ xã hội được triển khai kịp thời, với trên 51,4 tỷ đồng được phân bổ để hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông, phòng, chống thiên tai, thủy lợi và giúp đỡ các hộ bị thiệt hại, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Các tổ chức thành viên cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chăm lo gần 7.000 lượt đoàn viên, người lao động; hỗ trợ sửa chữa 5 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh vận động trên 15.000 ngày công lao động, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; đồng thời vận động trên 741 triệu đồng xây dựng 14 “Mái ấm tình thương”. Hội CCB tỉnh vận động xã hội hóa, trao 1.867 suất quà trị giá hơn 600 triệu đồng; hỗ trợ 6 hộ hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” kiên cố, những suất quà nghĩa tình và các hoạt động hỗ trợ sinh kế thiết thực đã góp phần giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện và động lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp, kết nối các nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.