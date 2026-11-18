Nhiều tuyến đường ở Đông Giang được lắp đặt hệ thống chiếu sáng

Đồng hành với người dân phát triển kinh tế

Về Đông Giang những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự phấn khởi trên gương mặt người dân trước những đổi thay của địa phương. Chị K Thị Srẻn, ở thôn Nam Giang chia sẻ: “Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đông Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được chính quyền quan tâm, hỗ trợ về con giống, vốn và kiến thức để phát triển kinh tế”. Là một trong những hộ tham gia mô hình Nuôi heo bản địa, chị Srẻn cho biết, không chỉ gia đình chị mà nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác trên địa bàn cũng được quan tâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Năm 2026, Đông Giang đã đầu tư gần 120 triệu đồng thực hiện mô hình Nuôi heo đen bản địa (heo cỏ) giải quyết việc làm, giảm nghèo cho người dân. Ngoài ra, xã còn có mô hình “Trồng mới, tái canh cây cà phê robusta bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu” trên diện tích 8 ha, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 178 triệu đồng.

Cùng với đó, xã tổ chức các lớp tập huấn, kỹ thuật nâng cao kiến thức chăn nuôi, sản xuất cho người dân. Ông Trịnh Trung Tuấn - cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thông tin: Năm 2026, trung tâm xây dựng 12 lớp tập huấn, trong đó 6 lớp trồng trọt và 6 lớp chăn nuôi”.

Những hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu của người dân đã góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Từ niềm tin ấy, người dân ngày càng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ bà K Thị Hên ở Đông Giang đã đầu tư trồng sầu riêng trong vườn

Chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc

Đông Giang có 1.281 hộ, với 5.227 nhân khẩu, chủ yếu người đồng bào dân tộc K’ho, sống phụ thuộc vào nương rẫy. Với họ, ước mơ có thu nhập ổn định là rất khó khăn. Chính vì vậy, Đảng ủy Đông Giang đã phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách theo dõi từng chi bộ để kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, vận động người dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế.

Đồng thời chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kết hợp nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn giúp các hộ dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Giang Phạm Duy Hiền nhấn mạnh: Đảng bộ xã Đông Giang có 354 đảng viên, sinh hoạt ở 16 tổ chức Đảng trực thuộc gồm 15 chi bộ và 1 Đảng bộ trực thuộc cơ sở. Mỗi quyết định trong việc phát triển kinh tế đều được Đảng bộ xã cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với phong tục, tập quán và tình hình thực tiễn địa phương. Việc phát triển kinh tế của xã chủ yếu tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, hướng đến khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch”.

Nhờ giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, toàn xã gieo trồng 2.835 ha, trong đó cây trồng hàng năm 1.334 ha gồm đậu các loại 475 ha, lúa 289 ha, sản lượng đạt 1.388 tấn, bắp 570 ha, sản lượng đạt 1.260 tấn; cây trồng lâu năm 1.501 ha...

Song song với phát triển trồng trọt, Đông Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trong đó tích cực triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của Nhà nước. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã 4.795 con, đạt 106,6% so với chỉ tiêu 4.500 con theo Nghị quyết của Đảng ủy xã.

Nhờ năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ xã Đông Giang đã lãnh đạo đạt được kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến cuối năm 2026, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,13%; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được chú trọng, nâng cao.

Hiện Đông Giang đã nâng cấp, bê tông hóa nhiều tuyến đường và đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên toàn xã, trong đó có đoạn ĐT714 đi ngang qua xã, dài gần 10 km. Đây cũng là đoạn đường xã đang đầu tư tuyến đường cờ và xây dựng 2 cổng chào, nơi giáp ranh xã Hàm Thuận Bắc và La Dạ.