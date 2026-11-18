Miền Bắc và miền Nam cùng xuất hiện mức 53.000 đồng/kg trong bảng ngày 17.11.2026, trong khi miền Trung – Tây Nguyên có giá cao nhất 52.000 đồng/kg. Những mức giá này được sử dụng làm tham chiếu cho ngày 18.11, chưa phải kết quả khảo sát mới trong ngày.

Hình minh họa

Bảng giá heo hơi tham chiếu ngày 17.11.2026

Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột thay đổi thể hiện chênh lệch ngày 17.11 so với ngày 16.11.2026, không phải biến động ngày 18.11.

Miền Bắc: 51.000–53.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 50.000–52.000 đồng/kg.

Miền Nam: 50.000–53.000 đồng/kg.

Toàn quốc có khoảng giá tham chiếu 50.000–53.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất. Trong ngày 17.11, giá tăng tại 31/34 địa phương; Lạng Sơn tăng mạnh nhất, thêm 3.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 18.11: Theo dõi sức mua sau đợt tăng rộng

Đợt tăng trên cả ba miền có thể hỗ trợ tâm lý người bán trong ngày 18.11. Nếu các cơ sở giết mổ duy trì nhu cầu và thương lái tiếp tục nâng giá mua, mặt bằng giá có khả năng được củng cố, thậm chí tăng cục bộ.

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở dự báo một đợt tăng đồng loạt mới. Thông tin đàn heo Đồng Nai tiếp tục mở rộng cho thấy cần theo dõi cả nguồn cung, thay vì chỉ dựa vào diễn biến giá một ngày. Nếu lượng heo xuất bán tăng trong khi sức tiêu thụ không cải thiện tương ứng, đà tăng có thể chậm lại. Chưa có cơ sở xác định mức điều chỉnh riêng cho từng tỉnh, thành.