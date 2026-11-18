Tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA), với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, Đại sứ quán UAE, cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam nhấn mạnh, quá trình đàm phán Hiệp định CEPA diễn ra trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo và các Bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước trong những năm tiếp theo.

TS. Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Công Thương)

Phân tích những cơ hội mà Hiệp định mang lại, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, CEPA tạo ra nhiều lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE. Nổi bật là mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục thuận lợi hơn, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thị trường Trung Đông và kết nối với các đối tác, nhà nhập khẩu UAE.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Chung Khanh, ưu đãi thuế quan chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp có chiến lược tiếp cận thị trường bài bản. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng quy tắc xuất xứ hàng hóa, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu của nước sở tại, đồng thời nhận diện đúng đặc thù của UAE là một trung tâm trung chuyển thương mại quan trọng tại khu vực Trung Đông.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Công thương

Doanh nghiệp Việt cần sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Từ góc độ nhà phân phối quốc tế, đại diện Tập đoàn Lulu cho biết, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các nhà sản xuất Việt Nam, từ doanh nghiệp quy mô lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tìm nguồn cung ứng và xuất khẩu, Lulu còn hướng tới quảng bá sản phẩm Việt Nam thông qua mạng lưới bán lẻ quốc tế, đưa chất lượng, sự đa dạng và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt đến người tiêu dùng tại UAE và các thị trường khác.

Theo đại diện Lulu, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nhất là các sản phẩm hướng tới sức khỏe, đang mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Hiện tập đoàn tăng cường tìm kiếm các sản phẩm như nước dừa, nước ép trái cây tự nhiên, đồ uống tốt cho sức khỏe và các sản phẩm chế biến từ trái cây Việt Nam. Những thương hiệu như Cocoxim, Vinamilk cùng các sản phẩm hạt điều, đồ ăn nhẹ giàu dinh dưỡng được đánh giá có tiềm năng tiếp cận nhóm người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm tự nhiên và chất lượng.

Bên cạnh đó, Lulu cũng quan tâm phát triển sản phẩm theo hình thức OEM (sản xuất thiết bị gốc) và nhãn hàng riêng (private label). Thông qua hợp tác với các nhà sản xuất Việt Nam, tập đoàn có thể tận dụng năng lực sản xuất trong nước để phát triển sản phẩm dưới các thương hiệu bán lẻ quốc tế của mình. Đây là mô hình kết hợp thế mạnh sản xuất của Việt Nam với hệ thống thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Đánh giá về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, đại diện Lulu cho rằng, việc triển khai CEPA với các cam kết cắt giảm thuế quan, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường hợp tác kinh tế sẽ giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh tại UAE cũng như toàn khu vực GCC.

Để hiện thực hóa cơ hội này, đại diện tập đoàn khuyến nghị các nhà sản xuất Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần chủ động hướng tới thị trường quốc tế. Chất lượng sản phẩm, chứng nhận quốc tế, giá cả cạnh tranh, tiêu chuẩn bao bì và khả năng duy trì nguồn cung ổn định là những yếu tố then chốt để xây dựng vị thế tại thị trường UAE.

Mở rộng hợp tác từ thương mại sang đầu tư

Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, CEPA còn được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Đại diện Tập đoàn Vingroup nhận định, Việt Nam có thị trường tăng trưởng năng động, nền tảng công nghiệp ngày càng phát triển và khả năng kết nối với khu vực châu Á rộng lớn. Trong khi đó, UAE sở hữu nguồn vốn quốc tế, kinh nghiệm đầu tư, năng lực kết nối toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc về thị trường Trung Đông, châu Phi cùng các nền kinh tế mới nổi.

Vì vậy, CEPA không chỉ là khuôn khổ cắt giảm các rào cản thương mại mà còn tạo nền tảng kết nối doanh nghiệp, huy động nguồn vốn đầu tư và mở rộng sự tham gia của các công ty hai nước vào chuỗi tăng trưởng của nhau.

Theo đại diện Vingroup, qua các cuộc gặp với lãnh đạo các tổ chức tại UAE gần đây, tập đoàn mong muốn Việt Nam, đặc biệt là Vingroup, trở thành đối tác ưu tiên của các tổ chức UAE có kế hoạch mở rộng hoạt động trên khắp châu Á.

Các lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng hợp tác gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, giao thông xanh, công nghệ, giáo dục và y tế. Đây đều là những lĩnh vực có dư địa phát triển, đồng thời có khả năng thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đầu tư từ UAE.

Nhằm thúc đẩy kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công Thương và Đại sứ quán UAE đã tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp (B2B). Hoạt động tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên trực tiếp giao lưu, tìm hiểu nhu cầu, năng lực và thế mạnh của đối tác, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới.

Việc triển khai hiệu quả CEPA sẽ không chỉ phụ thuộc vào các cam kết ưu đãi trong Hiệp định mà còn nằm ở khả năng chủ động của doanh nghiệp trong việc đáp ứng tiêu chuẩn, xây dựng chuỗi cung ứng và tìm kiếm đối tác phù hợp. Từ lợi thế thuế quan đến kết nối phân phối, từ xuất khẩu hàng hóa đến hợp tác đầu tư, CEPA đang mở ra dư địa mới để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường Trung Đông và các khu vực lân cận.